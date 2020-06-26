Ракетоплан Virgin Galactic оказался на границе с космосом: видео

Следующим этапом Virgin Galactic станет отправка SpaceShipTwo в пробный суборбитальный полет

После неоднократно откладываемых планов относительно коммерческих космических полетов, Virgin Galactic возвращается к своей главной идее. Компания Ричарда Брэнсона заявила об очередном успешном полете космолета SpaceShipTwo, который отделился от самолета-носителя VSS Unity на высоте 50 тысяч футов (15,2 км) и набрал скорость в 0,85 Маха (1041 км/ч). Тестовый полет состоялся близ штаб-квартиры Spaceport America в Нью-Мексико, сообщает Engadget.

"Это был важный тест, который, означает, что теперь наша компания может приступить к испытаниям по суборбитальному полету. Наше внимание в этом году остается неизменным –подготовительные операции к регулярным коммерческим космическим полетам", – заявил Генеральный директор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс.

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SpaceShipTwo разработан исключительно с туристической целью. Стоимость примерно двухчасового полета, во время которого пассажиры, как предполагается, смогут испытать невесомость и увидеть Землю из космоса, составляет около 250 тысяч долларов. Корабль, как ожидается, сможет брать на борт двух пилотов и шесть космических туристов.

Напомним, что ранее космический охотник собирался поймать комету за хвост. Также недавно из космоса вернулся самый загадочный космический аппарат NASA.

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