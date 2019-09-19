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Раскрыт грандиозный обман с iPhone 11: Apple скрыла истину

Как показала практика, время автономной работы iPhone 11 сильно преувеличена

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:35
У iPhone 11 дела с батареей обстоят очень плохо
У iPhone 11 дела с батареей обстоят очень плохо
Фото: Wired

На презентации iPhone 11 Apple особенно акцентировала внимание зрителей на увеличенном времени автономной работы новых смартфонов. Несмотря на прежние размеры и емкость батареи, новинки, якобы, способны работать на несколько часов дольше, чем линейка iPhone XS. Эту особенность подогрели мировые СМИ, называя подобное достижение Apple не иначе как "крупнейшим прорывом". Но, как показала практика, автономность iPhone 11 сильно преувеличена.

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Представители Apple со сцены уверяли, что iPhone 11 Pro и 11 Pro Max работают на 4 и 5 часов дольше, чем iPhone XS и XS Max соответственно, и даже показывали внушающие доверие графики. На деле все оказалось менее радужным — смартфоны прибавили в автономности в среднем около часа работы. У iPhone 11 дела обстоят еще хуже. Идейный преемник iPhone XR вместо обещанного часа работы работает в среднем лишь 6 минут.

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Подобные неутешительные результаты тестирования показал ресурс Tom's Guide. Вместе с тем, общий результат оказался не таким уж плохим: iPhone 11 Pro способен проработать 10 часов и 5 минут от одного заряда, а iPhone 11 Pro Max – 11 часов и 44 минуты. Так что несмотря на обман со стороны Apple, новинки все равно входят в топ самых долгоиграющих смартфонов в мире.

Apple iPhone 11 держит заряд не так долго, как было обещано на презентации, а также медленно заряжается
Apple iPhone 11 держит заряд не так долго, как было обещано на презентации, а также медленно заряжается
Фото: Tom's Guide

Что касается зарядки, то хорошей новостью является то, что Apple наконец-то добавила в комплект быстрое зарядное устройство. Плохая новость заключается в том, что 18-ваттный адаптер получился очень громоздким и не такой быстрый, как топовые смартфоны на Android. После 30 минут зарядки iPhone 11 Pro Max достиг 48% емкости за 30 минут, тогда как главный конкурент в лице Galaxy Note 10 Plus получил 65% за то же время благодаря зарядному устройству на 25 Вт и OnePlus 7 Pro 60% с зарядным устройством на 40 Вт.

Напомним, что новое поколение iPhone поступит в продажу уже завтра 20 сентября. Также помимо новинок Apple продемонстрировала ТОП-5 предложений, которые остались в стороне после анонса смартфонов.

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Источник: Tom's Guide
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