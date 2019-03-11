Раскрыт секрет простого взлома iPhone

Хакеру удалось обойти защиту iPhone, используя инженерный прототип смартфона Apple

Несмотря на защиту, взломать iPhone под силу любому хакеру Фото: Pinterest

Несмотря на несколько степеней защиты в iPhone, хакерам все равно удается их взламывать даже удаленно, извлекая ценную и конфиденциальную информацию без ведома пользователя. Специалисты издания Motherboard выяснили, каким образом это происходит и были поражены, насколько это просто сделать.

Впервые этот метод был продемонстрирован хакером Solnik в 2016 году на выставке Black Hat в Лас-Вегасе. Парень показал, как можно перехватывать данные, которые хранятся в сопроцессоре Secure Enclave Processor, использующийся для шифрования iPhone. Тогда он не стал раскрывать тайну успешного взлома, опасаясь конкуренции.

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Одна из причин, по которым iPhone считается одним из самых защищенных смартфонов, — наличие сопроцессора SEP и нескольких других компонентов для обеспечения безопасности. Программное обеспечение, отвечающее за их функционирование, зашифровано, поэтому на обычном iPhone его невозможно взломать.

Инженерные образцы iPhone представляют огромную ценность для хакеров Фото: iguides.ru

Издание Motherboard выяснило, что хакеру удалось раздобыть инженерный прототип одной из моделей iPhone, затем он подробно изучил принцип работы сопроцессора и нашел способ обойти защиту смартфонов Apple. Solnik взломал SEP и прошивку iPhone с помощью стандартных инструментов Apple, при этом выяснилось, что это под силу любому хакеру – именно поэтому хакер тщательно скрывал свой метод обхода защиты. Естественно, в целях безопасности издание не стало раскрывать весь секрет процесса взлома.

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Инженерные образцы интересны тем, что они малопригодны не представляют почти никакой ценности для обычных пользователей, но обладают открытым доступом к разнообразным компонентам операционной системы. Поэтому хакеры охотятся за подобными прототипами, скупают их, внимательно изучают прошивку и находят уязвимости "нулевого дня" для обхода защиты.

Данные об этих уязвимостях очень ценные — они могут использоваться для создания специальных инструментов, с помощью которых правоохранительные органы и спецслужбы взламывают смартфоны подозреваемых, преступников и жертв преступлений.

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Напомним, что ранее Apple предупреждает об угрозе использования Jailbreak и предостерегает всех от взлома своих устройств. В свою очередь Siri помогает хакерам взламывать iPhone.

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