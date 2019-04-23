Ученые раскрыли загадочный феномен молний: видео

Физики наконец-то смогли изучить загадку природы, почему молния бьет в одно и тоже место

Физики разгадали загадку природы молний Фото: Pixabay

Научно доказано, что молния бьет дважды в одно и то же место. Подобный феномен "дуплета" объясняется тем, что электрические разряды в грозу проходят по одному и тому же пути. Однако оставалась одна загадка – почему это происходит именно так. Физики решили разгадать эту загадку природы. Для этого команда ученых исследовала грозовые разряды при помощи телескопа LOFAR – такой метод позволил им получить снимки молний с наносекундным разрешением.

"Использование радиоволн позволило нам заглянуть в глубины грозовых туч", – говорит физик Брайан Харе из Гронингенского университета.

Процесс образования молнии начинается с появления плазменного кармана — небольшого шара ионизированного газа. От него струйками расходятся заряды, формируя своеобразную сеть каналов. Благодаря LOFAR ученые увидели, что по этим каналам проходит не весь заряд.

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Часть заряженных частиц просачивается через разрывы в каналах разряда, и формирует так называемые иглы. Эти самые иглы существуют очень короткое время. Другие исследователи молний не могли их увидеть. И именно эти структуры приводят к тому, что молнии бьют дважды в одну и ту же точку — иглы служат своего рода направляющими для новых каналов разряда.

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Напомним, что ранее археологи сделали невероятное открытие – раскрыт секрет построек древних цивилизаций. Также мы показывали, как мощный удар молнии задел самолет.

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