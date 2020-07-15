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Раскрыта правда самой загадочной игры-долгостроя Half-Life 3

Сегодня, 10:50

В интерактивном сборнике рассказов Half-Life: Alyx – Final Hours раскрыта печальная правда о судьбе Half-Life 3

Один из самых главных вопросов в игровой индустрии – дата выхода Half-Life 3. Увидим ли мы когда-нибудь этот шедевр мира шутеров? Этот вопрос задают уже на протяжении 16 лет, и он даже стал своего рода интернет-мемом, ведь ответа на него не давал даже глава студии Valve Гейб Ньюэлл. На днях в интернете появился ответ на главный вопрос геймеров: что же все-таки случилось с Half-Life 3, которую так долго ждут фанаты?

Откровение появилось в Half-Life: Alyx – Final Hours – интерактивном сборнике рассказов, написанном канадским телеведущим и игровым журналистом Джеффом Кейли. В его рассказе рассматривается последнее десятилетие разработки игр компанией Valve Software, ответственной за сервис Steam и игры серии Half-Life. Перечислен ряд отмененных проектов, над которыми Valve работала между Half-Life 2: Episode 2 и Half-Life: Alyx для VR.

Смотрите также в сюжете о популярных настольных играх 90-х:

В публикации также оказалась весьма любопытная информация о Half-Life 3. Рабочий концепт прорабатывался между 2013 и 2014 годами. Создание игры велось на ранней версии движка Source 2. Согласно задумкам авторов, определенные элементы игрового процесса должны были перенять у дилогии Left 4 Dead, а сами уровни генерировались бы процедурно. Например, движок создавал бы какое-нибудь здание и определял вашу задачу – допустим, спасти заложника. Дальше алгоритм продумывал бы путь через уровень, после чего наполнял бы его противниками и прочими сложностями.

Таким образом Valve надеялась заметно поднять реиграбельность и превратить каждое прохождение в уникальное приключение. Однако к тому моменту инструментарий Source 2 был далек от завершения, проект несколько раз сдвигали, пока в конечном счете он не был свернут. Интересно, однако, что разработчики успели отсканировать в свое время лицо Фрэнка Шелдона – актера G-Man.

Half-Life 3 отменили еще в 2014 году
Half-Life 3 отменили еще в 2014 году
Фото: GameSpot

Другие отмененные игры включают в себя набор Left 4 Dead 3, который также был законсервирован из-за незаконченного движка Source 2. В планах Valve была ролевая игра RPG, вдохновленная The Elder Scrolls, Dark Souls и Monster Hunter. Была отменена и часть проектов для гарнитур виртуальной реальности Shooter, Borealis, A.R.T.I. и SimTrek, а также неназванной игры наподобие Minecraft.

Что касается того, увидим ли мы когда-нибудь Half-Life 3, Кейли сказал, что большая часть команды хотела бы поработать над большой, не VR-игрой Half-Life, однако масштаб такого проекта вызывает беспокойство. Хорошая новость – успех Alyx означает, что Valve "больше не боится Half-Life". Стоит отметить, что в стенах Vale с 2018 года активно разрабатывается некий "совершенно секретный проект". Кто знает, может быть, это и есть продолжение похождений Гордона Фримена.

Напомним, ранее у Red Dead Redemption 2 на компьютерах обнаружили игровое "проклятие". Также недавно была озвучена дата релиза Grand Theft Auto 6.

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Источник: TechSpot
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