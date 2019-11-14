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Раскрыта тайна картриджей для PlayStation 5

Sony обновила документ с патентом на странный гаджет, развеяв все догадки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:50
Странный гаджет будет использоваться в PlayStation 5
Странный гаджет будет использоваться в PlayStation 5
Фото: Unsplash

На днях был обнаружен патент поданный Sony Interactive Entertainment касательно гаджета, который выглядит как картридж для старых игровых приставок. Поскольку кроме PlayStation 5 Sony никаких новых устройств не анонсировала, то ресурс LetsGoDigital, который первым обнаружил патент, предположил, что японский производитель намерен использовать его в новой игровой приставке.

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Патент был подан в Национальный институт промышленной собственности Бразилии. В документе значилось "электронное игровое устройство", которое пользователь может подключить к некой системе. В LetsGoDigital предположили, что этот сменный гаджет являет собой сменный SSD накопитель для грядущей PlayStation 5, который, как известно, будет использоваться в этой игровой системе. Более того, в описании патента значится строчка: "применяется для записи файлов и хранения данных".

Оригинальный патент на загадочный гаджет от Sony
Оригинальный патент на загадочный гаджет от Sony
Фото: LetsGoDigital

В LetsGoDigital предположили, что анонсированный гаджет является сменным SSD
В LetsGoDigital предположили, что анонсированный гаджет является сменным SSD
Фото: LetsGoDigital

Вчера Sony обновила недавний документ, развеяв все догадки. В обновленном патенте появилось изображение платы картриджа, а точнее его контактов для подключения. Последних оказалось слишком мало для твердотельного накопителя. Это означает, что устройство, скорее всего, предназначено для чего-то другого.

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В патенте сказано, что картридж имеет 12 контактов, а сам документ был обновлен 12 ноября. Стандартный SSD использует гораздо большее количество дорожек. Например, твердотельный накопитель с портом SATA располагает 22 pin — 15 для питания и 7 для передачи данных.

Тот же гаджет с обратной стороны, на котором видно разъемы
Тот же гаджет с обратной стороны, на котором видно разъемы
Фото: LetsGoDigital

Пользователи в сети высказали предположение, что этот картридж на самом деле является картой памяти для PlayStation 5. Дело в том, что новая игровая приставка будет обладать совместимостью со всеми игровыми системами Sony, включая PlayStation 1 и 2 – именно для их совместимости может использоваться данный гаджет. Но это лишь предположение.

Напомним, что ранее игры PlayStation 4 стало возможно запускать на Android. В то же время Sony возродила "мертвую" PlayStation 3.

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Источник: LetsGoDigital
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