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Раскрыта точная дата презентации новых Apple iPad и iOS 13

Информация о предстоящей WWDC 2019 была взята из официальных документов мэрии Сан-Хосе

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:32
Конференция WWDC 2019 продлится с 3 по 7 июня
Конференция WWDC 2019 продлится с 3 по 7 июня
Фото: MacDigger

Ежегодная конференция Apple для разработчиков WWDC 2019 пройдет в начале июня 2019 года. об этом сообщает ресурс MacRumors. Конференция будет проводиться в городе Сан-Хосе, штате Калифорния, начнется 3 июня и продлится до 7 числа.

Информация о предстоящей WWDC 2019 была взята из официальных документов мэрии Сан-Хосе в перечне культурных мероприятий, распланированных на на 2019 год. Уже сейчас компания начинает запрашивать разрешения на проведение WWDC, и одно из событий одобрили на четверг 6 июня. Главное мероприятие с анонсами от Apple состоится вечером 3 числа.

Официальные данные о проведении следующего мероприятия Apple Фото: MacRummors

Источник утверждает, что в рамках конференции Apple представит новые планшеты iPad 9.7 и iPad mini 5-го поколения, также будет представлены новые наушники AirPo и анонсированный в 2017 году AirPower. В софтверной части будут представлены iOS 13, macOS 10.15, tvOS 13 и watchOS 6, бета-версии которых выйдут в июне и будут доступны для тестирования в течении четырех месяцев.

Так выглядел постер предыдушей конференции WWDC 2018 Фото: MacRummors

Раскрыты схемы мобильного мошенничества:

Напомним, что ранее были раскрыты секреты iPhone 2019 - производитель откажется от старого порта в угоду USB Type-C, а также увеличит емкость батареи. В то же время в iPhone нашли подлую ошибку, которая превращала любой смартфон Apple в "карманного шпиона".

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Источник: iguides.ru
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