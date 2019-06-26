Raspberry создала дешевый компьютер стоимостью 35 долларов

Новый Raspberry Pi — это практически полноценный настольный компьютер за 900 гривен

Raspberry Pi 4 в самой дешевой комплектации стоит 900 гривен Фото: Gizmodo

Одноплатные компьютеры Raspberry Pi пользуются популярностью у энтузиастов за их крохотные размеры и невероятные возможности, которые они предоставляют: от простых медиацентров, и файловых хранилищ до контроллеров для разных приспособлений. Правда качестве замены полноценного компьютера они были не приспособлены из-за слабой мощности. Однако сегодня было представлено новое поколение этих плат Raspberry Pi 4, которое вывело их способности на новый уровень.

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Как уверяет производитель, Raspberry Pi 4 стоимостью всего 35 долларов (чуть больше 900 гривен), способен наконец-то заменить настольный компьютер, который справится с веб-серфингом, просмотром почты и даже запуском видео в Full HD. Все благодаря оснащению процессором Broadcom 1,5 ГГц ARM Cortex-A72, а также расширением оперативной памяти до 4 ГБ (за 55 долларов). Правда о запуске редактировании видео, запуске Adobe Photoshop или видеоигр речь пока не идет.

Строение Raspberry Pi 4 Фото: Gizmodo

Порт HDMI у Raspberry Pi 4 был обновлен до пары портов micro HDMI, что позволяет крошечному компьютеру выводить изображение на два дисплея с разрешением 4K со скоростью 30 кадров в секунду или один дисплей 4K со скоростью 60 кадров в секунду – это стало возможным благодаря графическому драйверу Mesa V3D.

Операционная система Raspberry Pi 4 на основе Debian 10 Buster Фото: Gizmodo

На борту вы также в наличии пара портов USB 2.0 и пара портов USB 3.0, однако microUSB был упразднен – его заменили на порт USB-C только для питания, добавив дополнительно 500 мА тока. Что касается беспроводной связи, Bluetooth в Raspberry Pi 4 был обновлен до стандарта 5.0, а Wi-Fi поддерживает двухдиапазонный 802.11ac.

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Raspberry Pi 4 также включает в себя некоторые полезные обновления операционной системы, которые будут основаны на предстоящем выпуске Debian 10 Buster. Переработанный пользовательский интерфейс должен быть более дружелюбным для тех, кто уже знаком с коммерческими продуктами операционными системами вроде Windows и MacOS.

Напомним, что ранее мышку превратили в полноценный компьютер. Также ранее был разработан ноутбук размером со смартфон способен запускать Windows 10.

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