Распродажа в Steam под Хэллоуин 2019 сломала сервис
Ажиотаж к скидкам в Steam оказался настолько огромным, что серверы сервиса несколько часов были недоступны
Недавняя утечка о графике распродаж в Steam до конца 2019 года оказалась правдивой. 28 октября в цифровом магазине от Valve стартовала распродажа в честь праздника Хэллоуин 2019, которая вызвала настолько сильный ажиотаж, что пользователи буквально сломали сервис Steam.
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Наплыв пользователей оказался настолько огромным, что серверы Steam не справлялись с таким количеством и сервис на несколько часов стал недоступным. Согласно Downdetector, Steam не был доступен на всей территории Европы, Восточном побережье США и Индии.
Распродажи неспроста привлекают такое огромное число покупателей в Steam. Дело в том, что именно в этот период скидки на видеоигры достигают 50-85%, так что многие игроки ждут праздничного сезона, чтобы приобрести игру по более низкой цене. К примеру, вот список привлекательных предложений в Steam на Хэллоуин 2019:
- Fallout 4: Game of the Year Edition – скидка 60%;
- SOMA – скидка 85%;
- Vampyr – скидка 66%;
- Monster Hunter World – скидка 50%;
- Rust – скидка 60%;
- Resident Evil 2: Remake – скидка 50%;
- Dying Light Enhanced Edition – скидка 70%;
- Dead by Daylight – скидка 50%.
Напомним, что ранее популярная сетевая игра Fortnite не работала, а вместо игры зияла черная дыра. Позже выяснилось, что это шутка от разработчиков игры, которые таким образом перевели серверы игры на Fortnite 2. В то же время в Grand Theft Auto V ввели жесткое ограничение, даже в Steam версии игры.
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