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Распродажи в Steam: найден способ получить игры бесплатно

В летней распродаже, которая продлится до 9 июля, участвует свыше 30 тысяч видеоигр

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:55
Valve запустила акцию под названием "Гран-при"
Valve запустила акцию под названием "Гран-при"
Фото: CNET

В каждый новый сезон компания Valve начинает грандиозную распродажу в Steam по огромным скидкам. Игроки ждут подобных событий с нетерпением, чтобы сэкономить на покупке любимых игр. Также традицией стала реализация забавных событий, связанных с распродажами, чтобы подстегнуть пользователей незаметно для себя тратить больше денег.

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В рамках летней акции Valve запустила игру под названием "Гран-при", которая позволяет пользователю бесплатно получить одну из игр, добавленную в "Список желаемого", если выполнит определенное количество заданий. Акция, в которой участвует свыше 30 тысяч видеоигр, продлится вплоть до 9 июля.

В правилах указано, что подарена будет игра, указанная в списке первой, но на главной странице надпись гласит "Самые желаемые игры". Неразбериха в описании вызвала недопонимание у пользователей сервиса. Многие подумали, что бесплатная игра выбирается случайным образом, поэтому начали удалять из своих списков недорогие видеоигры, оставляя в основном только крупные проекты.

Крупные издатели выставили свои дорогие проекты по "смехотворным" ценам
Крупные издатели выставили свои дорогие проекты по "смехотворным" ценам
Фото: TechSpot

На этот феномен обратил внимание один из разработчиков игры Rise to Ruins, который обратил внимание на статистику с сильным падением интереса к инди-играм.

"Ваши игры тоже сейчас аномально часто удаляют из "Списка желаемого"? Я наблюдаю очень странную статистику. Я никогда ещё не видел, чтобы удаления превышали добавления во время сезонной распродажи. Для меня такие акции всегда заканчивались общим ростом", – прокомментировал программист Рэймонд Дойер.

Таким образом, "Гран-При" может нанести разработчикам видеоигр существенный ущерб — многие из них отмечают, что "Списки желаемого" в Steam заметно влияют на выручку. При добавлении игры в вишлист шанс на ее дальнейшую покупку увеличивается. В общем, попытка обмануть систему вылилась в неприятности для разработчиков бюджетных игровых проектов.

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В то же время крупные издатели выставили свои дорогие проекты по "смехотворным" ценам. В лидерах продаж сейчас значатся следующие игры: Monster Hunter: World (-50%), PlayerUnknown’s Battlegrounds (-50%), GTA V (-50%), Sekiro: Shadows Die Twice (-20%), Rust (-75%), The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition (-70%), Total War: Three Kingdoms (-10%), комплект Borderlands: The Handsome Collection (-97%), Devil May Cry 5 (-34%) и множество других проектов.

Напомним, что ранее Steam и Ubisoft раздавали игры всем бесплатно. А недавно был создан "убийца" Steam с бесплатными играми.

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Источник: DTF
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