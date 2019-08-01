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Рассекречен патент Xaomi на "дырявые" экраны

Смартфоны Xiaomi будут оснащены двойной фотокамерой для селфи, врезанными в экране

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:42
Xiaomi "дырявит" экраны ради инноваций
Xiaomi "дырявит" экраны ради инноваций
Фото: LetsGoDigital

Samsung и Huawei в этом году задали моду на "дырявые" экраны – мобильные устройства с отверстием в экране под фронтальную фотокамеру. Подобным решением обладают смартфоны линейки Galaxy S10, а также Huawei Nova 4. Теперь такую технологию перенимает Xiaomi - об этом сообщает LetsGoDigital, известный своими инсайдами относительно мобильных новинок.

Смотрите в сюжете также о том, на что готовы люди ради нового смартфона:

На основе обнародованной патентной документации Всемирной организации интеллектуальной собственности LetsGoDigital создали примерные изображения того, как может выглядеть будущий смартфон от Xiaomi с "дыркой" в экране. Заявки на патенты были поданы в марте прошлого года, но опубликованы документы только сейчас.

Прототипы смартфонов Xiaomi с отверстиями в экране
Прототипы смартфонов Xiaomi с отверстиями в экране
Фото: LetsGoDigital

По мнению китайского производителя, смартфоны следует оснащать двойной фотокамерой для селфи, но пока не решено, каким образом их располагать: к примеру, оптические блоки могут быть разнесены по углам в верхней части дисплея или в центральной части экрана.

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Стоит также отметить, что это пока лишь патент на будущее, а о возможности выпуска коммерческих аппаратов с предложенным дизайном ничего не сообщается.

Напомним, что ранее Xiaomi отказалась от популярных смартфонов. А на прошлой неделе Xiaomi представила в Украине два смартфона и пылесос.

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Источник: LetsGoDigital
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