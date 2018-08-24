Рассекречен смартфон LG с пятью фотокамерами

Новые фотографии LG V40 ThinQ подтверждают наличие у смартфона пяти камер

LG V40 ThinQ может появиться осенью 2018 года. Фото: MobileNewsMag.com

Южнокорейская компания LG готовится выпустить улучшенную версию LG V40 ThinQ, которая получит рекордное количество фотокамер. Это подтверждают и первые качественные рендеры смартфона.

Представленный в мае смартфон G7 ThinQ не смог конкурировать в плане фотокамер с такими аппаратами, как iPhone X, Huawei P20 Pro и Galaxy S9 Plus. Поэтому производитель решил "выстрелить" смартфоном сразу с пятью фотокамерами.

Рендеры LG V40 ThinQ mysmartprice

Как видно на снимках, на задней крышке LG V40 ThinQ расположена тройная камера: она включает модули с обычным объективом, широкоугольным и телеобъективом. Еще две фотокамеры будут расположены на лицевой части в районе выреза в верхней части экрана – LG V40 ThinQ тоже не будет избавлен от знаменитой "челки". Возможно, что второй окуляр будет ИК-камерой, задействованной для системы трехмерного распознавания лиц.

Рендеры LG V40 ThinQ mysmartprice

Ожидается, что LG V40 ThinQ получит процессор Snapdragon 845 и будет работать под управлением Android 9 Pie "из коробки". Смартфон может быть представлен 16 ноября, если судить по дате на его экране, но ориентироваться на это не стоит, например, прошлогодний LG V30 анонсировали в последний день августа.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг выгодных китайских смартфонов до 200 долларов, а также создан неубиваемый смартфон Doogee S70 с "ядерной" батареей.