Рассекречена главная особенность Google Pixel 4 XL: фото

Смартфон от Google получит вырез в экране и сканер отпечатков пальцев в экране

Смартфон получил куда более современный дизайн с более тонкими рамками

В 2018 году компания выпустила Pixel 3 XL, которые были оснащены самой лучшей фотокамерой среди смартфонов. Какой особенностью поисковый гигант оснастит новые модели? В Сети уже рассекретили главную особенность Google Pixel 4 XL.

Рендеры смартфона Google Pixel 4 XL

Сперва ресурс SlashLeaks поделился схематичным изображением Pixel 4 XL, а затем PhoneArena создала качественный рендер на основе полученной информации. Выяснилось, что Google Pixel 4 XL существенно отличается от текущего Pixel 3.

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Смартфон получил куда более современный дизайн с более тонкими рамками и миниатюрным вырезом в экране в стиле Samsung Galaxy S10+ под двойную фронтальную камеру и интегрированным с дисплеем сканером отпечатков пальцев. Основная камера на задней панели стала двойной. В прошлом году Google сохранила одинарную тыльную камеру, несмотря на переход конкурентов на многомодульные камеры.

Google Pixel 4 XL Google Pixel 4 XL 1/2

Анонс новой серии Google Pixel 4 ожидается на мероприятии Made By Google осенью 2019 года, скорее всего — в октябре.

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Напомним, что ранее экспертами был назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире. А недавно Nokia 9 поборола iPhone XS в битве фотокамер.

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