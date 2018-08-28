Рассекречена презентация Apple: три новых iPhone с поддержкой Dual SIM

Все модели iPhone будут лишены физической кнопки "Домой".

Новые iPhone вероятно покажут 12 сентября. Фото: Get Games Here

Изданию Bloomberg удалось разузнать несколько важных фактов о будущей презентации Apple, которая состоится уже в следующем месяце. Информацию о будущих новинках подтверждают информаторы издания, которые достаточно хорошо осведомлены о планах Apple, но пожелавшие сохранить свою анонимность.

Итак, журналистам удалось узнать, что в этом году Apple представит так называемые "S-обновления" – улучшенные версии прошлогодних моделей, в том числе и iPhone XS. Все новинки будут обладать улучшенными характеристиками и возросшей мощностью. Информаторы также предсказывают падение цены на iPhone, и флагман компании будет стоить меньше 1000 долларов.

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В сентябре Apple представит три новые модели iPhone: преемника iPhone X с дисплеем OLED диагональю экрана 5,8 дюймов, старшую модель iPhone X Plus с экраном OLED диагональю 6,5 дюймов, а также более доступную модель iPhone 8S, которая будет оснащена LCD-экраном диагональю 6,1 дюйма и даже вырезом вверху экрана. Все модели будут лишены физической кнопки "Домой". Для некоторых стран будут выпущены модификации iPhone с двумя SIM-картами.

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Все представленные модели получат поддержку управления жестами и улучшенную систему распознавания лиц пользователей Face ID. Специально под новые iPhone будут выпущено новое поколение наушников AirPods и Apple Watch – последний получит экран большей диагонали.

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Улучшениям подвергнут iPad Pro нового поколения. Новые планшеты будут выпускаться в двух версиях: с экранами 11 и 12,9 дюймов.

Дата самой презентации предварительно намечена на 12 сентября.

Напомним, что ранее цена iPhone X Plus шокировала экспертов, а осенью iPhone 8 тоже превратится в смартфон для бедных.