Рассекречены важные подробности смартфона Galaxy S10

Подтверждены планы Samsung выпустить тройку смартфонов Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+

Все модели линейки Galaxy S10 будут различаться фотокамерами и емкостью аккумулятора Фото: GSMarena

Раскрыты характеристики троих моделей в линейке Galaxy S10, которые будут представлены миру 20 февраля 2019 года. Утечка свежей информации, которую опубликовал ресурс GSMArena, не только подтвердила многие данные о новинках, но и рассекретила новые данные.

Согласно свежим данным подтвердилась информация о планах Samsung выпустить тройку смартфонов Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+. Но техническая информация немного отличается от инсайдерских публикаций. Например, ранее считалось, что у Galaxy S10+ будет экран диагональю 6,4 дюйма, а здесь указано другое значение — 6,3 дюйма.

Утечка информации о точных технических характеристиках Galaxy S10 Фото: GSMArena

Все мобильные устройства будут оснащаться процессором Exynos 9820, созданному по 8-нм техпроцессу. Похоже, что в этот раз компания отказалась от использования чипов Qualcomm, в особенности Snapdragon 855. Все модели будут оснащаться AMOLED-экранами Infinity O с отверстиями в экране под селфи-камеру, портом USB Type-C, поддерживают беспроводную зарядку и защищены от воды и пыли по стандарту IP68.

Утечка информации о точных технических характеристиках Galaxy S10 Фото: GSMArena

Galaxy S10e — самая "простая" модель линейки. Этот мобильный аппарат получил экран меньшей диагонали с меньшим разрешением и защитой из стекла Gorilla 5-го, а не 6-го поколения, сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку включения, а не экран, и аккумулятор меньшей емкости — 3100 мАч, против 3400 у Galaxy S10 и 4100 у Galaxy S10+.

Различия также касаются камер. У самого дорогого Galaxy S10+ будет интегрирован тройной фотосенсор и двойная фронтальная фотокамера, у Galaxy S10 их меньше – три сзади, один спереди, а у Galaxy S10e будет всего два сенсора для основной камеры и один для фронтальной.

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