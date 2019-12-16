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Расшифрована дата выхода GTA 6: обнаружена подсказка

Игровые конспирологи нашли упоминание о дате выхода Grand Theft Auto 6 в одной из игр Rockstar

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:58
GTA VI может выйти совсем скоро
GTA VI может выйти совсем скоро
Фото: Akket

На Reddit один из поклонников игровой серии GTA обнаружил вероятную подсказу с датой выхода следующей части видеоигры GTA 6. По словам энтузиаста, дата выхода Grand Theft Auto VI была скрыта в обновлении "Ограбление казино Diamond" в GTA V.

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Интерес игрока привлек один из коридоров игрового казино Diamond. Разработчики якобы специально разделили слово Service на два — Ser и Vice. Возле двери напротив была размещена надпись Diamond 510, причем число вынесено отдельно. Если сопоставить надписи со вторых строк, выходит Vice 510. По ранним слухам, действия GTA 6 будут развиваться в Vice City — аналогом Майами из вселенной GTA. А 510 означает 5 октября по американскому способу написания дат.

Коридор в казино Diamond GTA V с намеком на дату анонса или выхода Grand Theft Auto 6
Коридор в казино Diamond GTA V с намеком на дату анонса или выхода Grand Theft Auto 6
Фото: Reddit

Дальше больше. В теме другой игрок поведал, что один из персонажей GTA Online по имени Назар говорит следующее: "Я вижу цифры 5, 1, 0, 2, 0". Учитывая, что Rockstar очень любит делать разного рода пасхалки, эта фраза была сказана вовсе неспроста. Это может быть прямым намеком на вероятную дату анонса или выхода новой части GTA 6 – 5 октября 2020 года. Учитывая, что анонсы GTA 5 и Red Dead Redemption 2 тоже состоялись осенью, найденная подсказка может действительно намекать на скорый выход шестой части Grand Theft Auto. Тем более, что глава компании Rockstar Games подтвердил, что долгожданная видеоигра действительно находится в разработке.

Rockstar Games пока официально не анонсировала дату выхода GTA 6. Разные источники сообщают, что шестая часть Grand Theft Auto может выйти либо в 2021, либо в 2022 году.

Напомним, что ранее были раскрыты детальные подробности игры Grand Theft Auto 6. Также недавно в Grand Theft Auto V ввели жесткое ограничение.

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Источники: Reddit , CyberSport
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