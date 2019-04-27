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Раздражающие челки: ТОП-5 модных смартфонов без вырезов в экране

Есть множество причин не любить челки, поэтому "Сегодня" собрали 5 лучших смартфонов без них

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:32
Вырезы в экранах нравятся далеко не всем
Вырезы в экранах нравятся далеко не всем
Фото: Engaget

С появлением iPhone X в 2017 году производители смартфонов начали копировать идею Apple с вырезом на экране, которую начали называть просто "челкой". Идея изначально была проста – покрыть лицевую часть смартфона экраном наибольшей площади, но при этом оставить место под фронтальную камеру, динамик и датчики. Эксперты понимали, что это странное решение больше походит на "костыль", но пользователям идея с челкой понравилась и стала задавать моду.

Позже мировой рынок заполонила огромная плеяда разномастных моделей на Android, копирующие челки в разных вариациях. Появились даже модные "прически": каплевидные вырезы и дырки.

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Но вырезы понравились далеко не всем не только внешним видом, но и некоторыми неудобствами: при проигрывании видео или просмотре фото на полном экране часть контента закрывается "челкой", что выглядит не очень. Также под вырезом часто оказываются важные пиктограммы уведомлений, к примеру, у Huawei P20 Pro не отображает название оператора.

Причины не любить раздражающие челки есть, поэтому "Сегодня" собрали 5 лучших смартфонов без них.

OnePlus 5T

OnePlus 5T
OnePlus 5T
Фото: Akket

Один из лучших смартфонов 2017 года OnePlus 5T все еще актуален за счет мощного железа и регулярных обновлений операционной системы. Топовый на то время процессор Snapdragon 835 даже в 2019 году "тянет" самые требовательные игры на высоких настройках без проблем.

Это последний смартфон китайского производителя OnePlus, у которого нет челки, чем и привлекает потенциальных покупателей, которых раздражают челки – у OLED-экрана смартфона (18:9) есть небольшие рамки по вертикали, но зато экран монолитный без вырезов.

Заряда аккумулятора хватает до позднего вечера, но не более – аккумулятора емкостью 3300 мАч откровенно не хватит на два дня автономной работы. Также по фотокамере это самый слабый смартфон нашего рейтинга.   

Meizu 16th

Meizu 16th
Meizu 16th
Фото: GSMarena

Meizu 16th является одним из лучших смартфонов в истории китайского производителя. Вышедший в конце 2018 года смартфон выполнен в стиле 2017 года — тыльная сторона напоминает Samsung Galaxy S8, но с плоскими краями. 6-дюймовый OLED-экран без вырезов с небольшими рамками сверху и снизу. Более того, в экран даже вмонтирован сканер отпечатков пальцев.

Одним из главных достоинств смартфона является его звук – Meizu 16th оснащен стереодинамиками с объемным звучанием, прямо как у Galaxy Note 9, что является редкостью для смартфона стоимостью в 10 тысяч гривен. Также смартфон понравится тем, кто ценит высокую громкость – этот показатель смартфона лучший в топе.

Meizu 16th работает на флагманском процессоре Snapdragon 845, позволяющий запускать самые требовательные игры на высоких настройках, не боясь "тормозов". А вот аккумулятор откровенно слабая сторона смартфона: емкости в 3000 мАч при активном пользовании едва хватает на сутки.

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A2
Xiaomi Mi A2
Фото: The Verge

Второе поколение смартфонов Xiaomi на чистом Android, в котором компания провела работу над ошибками. Если Mi A1 отталкивал отвратительным дизайном и откровенно слабой камерой, то в Mi A2 была проведена работа над ошибками и получился привлекательный мобильный аппарат за доступные деньги.

Внешне Xiaomi Mi A2 следует трендами индустрии, но сохраняет индивидуальность. У смартфона оформление камеры сделано в стиле iPhone X, но 6-дюймовый экран в стиле 2018 года c соотношением сторон 18:9 и отсутствие вырезов. Задняя крышка корпуса выполнена из металла, что добавляет конструкции смартфона дополнительной жесткости и оберегает от царапин. Из

Недостатков у смартфона только два. Первый – излишне выпирающая фотокамера. Второй – откровенно слабый процессор Snapdragon 660, который не даст поиграть в современные игры "на максималках", но зато он энергоэффективный и с аккумулятором на 3000 мАч продержится более суток.

Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi MIX 3
Xiaomi Mi MIX 3
Фото: GSMarena

В Xiaomi Mi MIX 3 производитель по-своему решил проблему с фронтальной камерой так, чтобы отказаться от челки, при этом покрыв лицевую часть смартфона экраном. Xiaomi выполнила смартфон в форм-факторе слайдера, которая просто прячется под экран, если не нужна.

Сам экран создан по технологии Super AMOLED, что делает отображаемые цвета более насыщенными. Диагональ составляет 6,4 дюйма, а разрешение — Full HD+.

Несмотря на то, что смартфон появился в продаже в 2019 году, работает он на прошлогоднем чипе Snapdragon 845, который все еще актуальный и точно будет обеспечивать смартфон работой без ограничений в течение как минимум двух лет.

Помимо форм-фактора смартфон интересен комплектацией: в коробке к нему идет беспроводная зарядка. Есть смысл брать при желании познакомиться с новыми технологиями. В остальном смартфон соответствует ценовому уровню: по качеству он лучше устройств среднего класса, но не дотягивает до самых дорогих девайсов из-за ряда мелочей вроде отсутствия водозащиты, слабой батареи и отсутствием оптической стабилизации при съемке видео.

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy Note 9
Фото: BGR

В 2018 году Samsung принципиально отказывалась от внедрения "челок" в своих смартфонах и самый лучший топовый смартфон южнокорейской компании прошлого года Samsung Galaxy Note 9 остался приверженцем консервативного подхода к расположению фронтальных камер – на верхней рамке, хоть и очень тонкой, так что она не вредит экстерьеру.

OLED-дисплей Galaxy Note 9, до выхода iPhone XS Max, считался лучшим на мировом рынке. Разрешение, яркость, углы обзора — все на высочайшем уровне. Экран также немного изогнут по краям, но не настолько сильно, как на смартфонах обычной линейки Galaxy S, что лучше сказалось на его использовании. Диагональ в 6,4 дюйма в купе с рамками по вертикали сделала смартфон очень массивным, а стеклянный корпус еще и тяжелым, так что габариты и вес получились очень на любителя.

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Зато по части оснащения – Note 9 является самым "нафаршированным" смартфоном не только этого топа, но и вообще. Здесь есть технология Samsung DEX, экранный стилус S-Pen, который выполняет роль беспроводного пульта управления камерой и плеером, сэлфимоджи, беспроводная зарядка, а также тонны тонких настроек, в которых можно застрять на долгие часы, оптимизируя смартфон под свои нужды – настоящий рай для гика.

С автономностью у устройства порядок: аккумулятора хватает на день пользования смартфоном без подзарядки. Звук — один из лучших на мобильном рынке благодаря поддержке технологии Dolby Atmos, также смартфон сохранил 3,5-мм разъем, что понравится меломанам и обладателям дорогих проводных наушников.

Камера на 2019 год уже не выглядит такой совершенной. Она, конечно, выдает достойные фото почти в любых условиях, но на фоне безоговорочных лидеров от Huawei, Google Pixel и даже Galaxy S10, смотрится уже слабо.

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Источник: iguides.ru
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