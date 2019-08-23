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Размер имеет значение: создан самый большой процессор в мире

Инженеры разработали процессор Cerebras Wafer Scale Engine, состоящий из 1,2 транзисторов и размером с iPad

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:37
Размер процессора Cerebras Wafer Scale Engine является огромным по современным меркам
Размер процессора Cerebras Wafer Scale Engine является огромным по современным меркам
Фото: Bloomberg

Последние 60 лет в полупроводниковой промышленности инженеры старались сделать микросхемы как можно меньшими, и это принесло свои великолепные результаты. Но стартап Cerebras Systems переворачивает эту инженерную идею с ног на голову. Их разработка представляет собой гигантский по современным меркам процессор Cerebras Wafer Scale Engine размером 8х8 дюймов (203х203 мм) — это как минимум в 50 раз больше, чем аналогичные чипы, используемые сегодня. По размерам он больше похож на iPad.

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По словам основателя Эндрю Фельдмана, логика проекта очень проста. Программное обеспечение искусственного интеллекта требует огромного количества информации для улучшения и самообучения, поэтому процессоры должны быть настолько быстрыми, насколько это возможно, чтобы обработать все эти данные – даже если это означает использование массивных компонентов.

Cerebras Wafer Scale Engine по размеру сопоставим с iPad
Cerebras Wafer Scale Engine по размеру сопоставим с iPad
Фото: Bloomberg

Чип, разработанный компанией Wafer Scale Engine, получился таким массивным неспроста, поскольку он обладает 1,2 триллионом транзисторов, 400 тысячей вычислительных ядер и 18 гигабайтами встроенной оперативной памяти SRAM. К примеру, десктопный процессор для домашнего компьютера будет обладать 2 миллиардами транзисторов на кристалле, от 4 до 12 ядер и кэш-памятью объемом в десяток мегабайт.

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"Самым большим ограничением современных систем искусственного интеллекта является то, что обучение программного обеспечения занимает слишком много времени. Поэтому каждый квадратный миллиметр процессора-титана оптимизирован для работы с ИИ, от чего его скорость работы становится сумасшедше быстрой", – объяснил Эндрю Фельдман.

Cerebras Wafer Scale Engine
Cerebras Wafer Scale Engine
Фото: Bloomberg

В отличие от обычного метода травления отдельных чипов на пластине, Cerebras использует всю пластину в качестве единого массивного чипа, что позволяет отдельным ядрам соединяться друг с другом напрямую. Чтобы справиться с неизбежными производственными дефектами, которые возникают при изготовлении такого огромного чипа, компания добавила дополнительные ядра в качестве резервных копий.

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Cerebras Systems уже начала поставлять Cerebras WSE своим клиентам. Компания не будет продавать их по отдельности, а планирует предлагать серверы на базе этих чипов. О стоимости новинки пока не сообщается.

Напомним, что ранее Intel готовит десятое поколение процессоров с неприятным сюрпризом. Также мы делали обзор мощных смартфонов 2019 года на процессоре Snapdragon 855.

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технологии Сервер искусственный интеллект процессор
Источник: Bloomberg
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