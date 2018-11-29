PR

Разновидности наушников и их особенности

Эти популярные аксессуары настолько разнообразны, что каждый может найти идеальный по качеству и дизайну вариант

Наушники — популярный аксессуар для передачи звука с различных устройств. Их используют в сочетании с разными гаджетами, поэтому при выборе нужно учитывать, будете вы использовать их с телефоном, планшетом или плеером.

Прежде всего, нужно определиться с типом конструкции, оценить акустическое оформление и выбрать способ подключения к устройству. Среди современных моделей можно найти наушники на любой вкус как по качеству, так и по дизайну.

Виды наушников по типу конструкции

Самый важный критерий, на который мы прежде всего обращаем внимание, — это тип конструкции. Наушники могут быть:

вакуумными;

накладными;

полноразмерными.

Вакуумные находятся глубоко в ушном канале, что обеспечивает герметизацию. Звук становится более ровным, исчезают колебания, практически нет искажений. Такой вариант идеален для шумных мест, общественного транспорта, улиц.

Насадки на таких наушниках можно менять, поэтому есть возможность выбрать вариант, который подходит именно вам. Накладные фиксируются на поверхности уха, аксессуар вставлен в ушную раковину, но неглубоко. Часто такие модели имеют большую громкость, поскольку звуку сложнее достигнуть цели.

Полноразмерные варианты чаще всего используются в помещении, подходят для дома и офиса. Чашки с мягкими амбушюрами ложатся на ухо и обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Такое устройство обеспечивает качественный звук, поскольку есть дополнительное пространство между наушником и ухом.

Способы подключения и передачи сигнала

До недавних пор единственным доступным способом подключения был проводной. Это надежная и доступная система, которая обеспечивает высокое качество воспроизведения звука. Провод может быть любой длины, а разъем, как правило, стандартный — Mini-jack 3,5 мм. Провод может быть оснащен микрофоном, если речь идет о гарнитуре для телефона.

Сегодня также доступен беспроводной способ подключения. Такие наушники подключаются посредством Bluetooth или Wi-Fi, а музыку можно слушать прямо из интернета.

Возможность избежать проводов, которые часто путаются и ломаются, многим пришлась по вкусу. При качественном интернет-соединении звук не уступает проводным устройствам.

Выбирая наушники, исходите из своих целей, бюджета, вкусов. Современные аксессуары настолько разнообразны, что каждый может найти среди них идеальный по качеству и дизайну вариант.