Разоряют владельцев: ТОП-7 самых ненадежных авто с пробегом

Антирейтинг популярных б/у автомобилей в Украине, у которых со временем проявляются серьезные проблемы

Немецкая организация TÜV, которая осуществляет технический надзор за различной продукцией, в том числе за транспортом, составила ежегодный рейтинг надежности автомобилей, сообщает Autobild. Составить такой отчет ей помогла сеть сервисных центров TÜV по стране, которые обслуживают до 10 миллионов авто ежегодно. На основе обращений по ремонту, их частоте, включая неисправности с подвеской, тормозной системой, двигателями, рулевым управлением и электроникой, собрана ценная информация о надежности различных моделей автомобилей вторичного рынка.

Однако из всего спектра исследуемых автомобилей следует убрать те модели, которые официально в Украине не продавались. Таким образом, в него не включены VW Tiguan с проблемным двигателем 1,2 л, а также Hyundai i20 и Fiat 500, которые проданы ничтожными тиражами. Из всего рейтинга отобраны модели, которые пользуются огромной популярностью, но по результатам обращений в TÜV оказались самыми проблемными из-за частых обращений.

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Ранее Сегодня.Lifestyle составляли рейтинг ТОП-7 самых надежных автомобилей начала 2020 года. А теперь мы предлагаем посмотреть на ТОП-7 самых ненадежных б/у автомобилей на вторичном рынке Украины, ремонт которых может разорить владельцев.

Kia Sportage (2010-2016)

Kia Sportage Фото: Autobild

Один из самых популярных автомобилей корейской марки в Украине и Европе внезапно оказывается частым гостем в антирейтинге TÜV. Увы, этот бестселлер не может похвастаться надежностью своих агрегатов – список жалоб владельцев достаточно обширный. Двигатели, амортизаторы, рулевое управление выходят из строя чаще и быстрее, чем хотелось бы. У многих элементов подвески низкий ресурс. Есть претензии к материалам интерьера – пластик вспучивается и гремит, руль и сиденья быстро изнашиваются. Провисают двери, люк на крыше часто заклинивает.

Но самая большая проблема автомобиля заключается в задирах цилиндров бензиновых двигателей 2.0 серии G4KD. Также подмечены плавающие обороты и отказы фазорегулятора. Что характерно, дизельный вариант получился вполне удачным и не страдает такими недостатками. Но подвеска подержанных "Спортейджей" требует постоянного внимания из-за невысокого ресурса многих элементов.

Nissan Qashqai (2007-2013)

Nissan Qashqai Фото: Autobild

Популярный кроссовер в Украине на вторичном рынке Nissan Qashqai 1-го поколения тоже попал в немилость TÜV. Проблем у "Кашкая" не так много, но они критичны. Главный недостаток – 1,6-литровый мотор HR16DE с проблемой залегания колец. Самая ненадежная комбинация этой модели – с вариатором Jatco JF015E, у которого "болезни" вылезают после 20 тысяч километров. Редко когда такая трансмиссия доживает до 100 тыс. км. Причем вариатор в этой модели неремонтопригоден и меняется полностью в случае отказа, что весьма недешево.

У 2-литрового мотора MR20DE к 80–100 тыс. км растягивается цепь ГРМ. После пяти лет эксплуатации начинает течь поддон картера, закрепленного на герметике. Также у Qashqai оказывается слабая передняя подвеска, недолговечная рулевая рейка, встречается разгерметизация ветрового стекла, местами слабое лакокрасочное покрытие и прочие неприятные мелочи. Что характерно, родственный Qashqai полноприводный внедорожник X-Trail таких проблем не имеет.

Chevrolet Spark/Matiz (2005-2016)

Chevrolet Matiz Фото: Wikipedia

На удивление, проблем с трансмиссией у Chevrolet Spark/Matiz не замечено. Зато есть проблемы в других местах. Отмечается крайней ненадежностью подвеска (кроме пружин и амортизаторов), рулевое управление и тормозная система. У нас машину продавали и как Daewoo, и как Chevrolet, в том числе узбекской сборки, к качеству которой есть дополнительные претензии.

Ford Mondeo (2007-2014)

Ford Mondeo Фото: Autobild

Ford Mondeo, в принципе, можно назвать хорошим автомобилем. Но всю картину портит откровенно провальный тип автоматической трансмиссии авторства Ford – роботизированная коробка с двойным сцеплением под названием PowerShift. Многострадальная коробка обладает одним из самых низких показателей надежности, чей ремонт обходится в астрономические суммы. Но есть вопросы и к 2-литровому мотору EcoBoost, в котором встречались прогорания поршней. Неудачной оказалась конструкция рулевого механизма – пластиковая втулка истирается в рекордные сроки. Встречаются нарекания на работу узлов в электронике. Не лучшей репутацией обладает кроссовер Kuga, где, помимо робота, часто сбоит топливная система турбодизеля и электроника полного привода.

Skoda Octavia (2004-2013)

Skoda Octavia Фото: Autobild

Бестселлер среди легковых автомобилей в Украине Skoda Octavia обладает ахиллесовой пятой, из-за которой попала в рейтинг ненадежных авто. Все из-за ранних моделей с турбированными двигателями TSI/TFSI, а также роботизированной трансмиссии DSG, особенно 7-ступенчатой модели DQ200 с двойным сухим сцеплением. Последняя обладала несовершенным алгоритмом управления и конструктивными особенностями, которые вели "дерганному" ритму работы и, как следствие, ускоренному износу деталей трансмиссии, особенно сцепления. Нередко поломки происходили в гарантийный период – встречались как механические разрушения, так и отказы управляющей электроники. Ситуация выправилась после 2011 года, когда все моторы и коробки постепенно модернизировали. В остальном машина ничем страшным не "болела". Поэтому на вторичном рынке осторожно подходите к выбору Skoda Octavia старше 2011 года.

Peugeot 308 (2007-2014)

Peugeot 308 Фото: Wikipedia

Французский автопром в Украине не очень славится, особенно автогигант Peugeot. Но если к другим моделям отношение терпимое и недостатков там откровенно немного (в основном отмечается спорный дизайн, особенности сборки и стоимость запчастей), то откровенно неудачным автомобилем этого бренда является Peugeot 308.

Самые проблемные места 308-го – водяная помпа и термостат, прямо как у Opel. Но "француз" страдает еще низким качеством ЛКП и неравномерными зазорами между деталями кузова. Почти все двигатели излишне потребляют машинное масло – это практически не "лечится". Быстро изнашиваются тормозные колодки. Популярный двигатель 1,6 страдает растяжением цепи, отказами ЭБУ и системы изменения фаз газораспределения. Ну вишенка на торте – "глюки" с электроникой автоматической трансмиссии. Поэтому если вы все же захотите подобрать себе Peugeot 308, выбирайте лучше модели с ручной коробкой передач и обычный 1,6-литровый двигатель без турбины.

Dacia Logan (весь модельный ряд)

Dacia Logan Фото: Autoblog

По подсчетам, Dacia Logan на вершине антирейтинга в группе лидеров всех возрастов от 2 до 11 лет по удельному числу поломок. В числе основных проблем: привод ГРМ на моторе 1,4 MPi, масляный насос (на всех моторах), на турбодизеле 1,5 часто выходит из строя турбина. Быстро изнашиваются рулевые наконечники, и слишком часто перегорают лампочки. Что характерно, к механической трансмиссии претензий почти нет, кроме вариатора Jatco JF15E – его компоненты слишком быстро изнашиваются. С другой стороны, этот автомобиль с годами стал "народным" и все его проблемы давно знают на СТО, отчего его ремонт относительно быстр и недорог, да и запчастей на "Логан" хватает на любой кошелек.

Итог

Ни в коем случае не хотим сказать, что все вышеперечисленные автомобили не стоит покупать, как б/у, так и новые. Отнюдь. Перечисленные проблемы зачастую являются не более чем статистикой и не говорят о том, что автомобиль откровенно плох. Просто нужно соблюдать рекомендации, знать проблемные места, не затягивать и вовремя ремонтировать, а также правильно ухаживать за автомобилем, и тогда он прослужит долго.

Тот же Kia Sportage на дорогах Украины встречается очень часто, и берут его с удовольствием, так как машина в целом получилась очень даже хорошей. Просто ярлык "ненадежный" в цифрах означает, что за календарный год в Германии около 20% владельцев шести-семилетних машин сталкивались с теми или иными поломками – это яркий пример "ошибки выжившего". Ведь получается, что у 80% Sportage неисправностей не зафиксировано вообще. Низким уровнем надежности при этом немцы считают показатели выше 12–15%. Другими словами, подержанный Kia Sportage можно брать, и он с большой долей вероятности будет долго вас возить и радовать.

Напомним, что ранее были названы ТОП-32 надежных авто 2020 года. Также недавно мы составляли рейтинг ТОП-15 "живучих" авто с большим пробегом.

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