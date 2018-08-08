Разработчики Fallout "похоронили" игру в Steam

Bethesda поделилась информацией о планах по распространению своей игры Fallout 76

Bethesda отказалась от Steam

Компания Bethesda поделилась информацией о планах по распространению своей игры Fallout 76. Из пресс-релиза стало известно, что проект выйдет на "Xbox One, PlayStation 4 и ПК (только через Bethesda.net)". Bethesda отказалась от распространения своей игры в сервисе Steam.

Это стало настоящим сюрпризом. Очевидно, Bethesda стремится продвинуть свою собственную платформу Bethesda.net. Однако отказ от наиболее популярной системы цифровой дистрибуции может привести к заметному снижению продаж, так как у Steam имеется огромная база клиентов.

Fallout 76 Bethesda

По слухам, Fallout 76 все же может появиться в Steam, но позже, как это было с другой игрой Bethesda Fallout Shelter. Изначально она была выпущена на Bethesda.net в июле 2016 года. Релиз в Steam состоялся лишь 8 месяцев спустя – в марте 2017 года. Возможно, в этот раз в Bethesda пойдут аналогичным путем.

Напомним, что ранее скандальная игра Grand Theft Auto V сильно подешевела в Steam, а самая провальная игра года внезапно стала популярной.