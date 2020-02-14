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Разрушен главный миф об Apple macOS: результаты потрясли экспертов

По количеству потенциальных угроз Apple Mac опережает Microsoft Windows в соотношении почти 2:1

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
Впервые компьютеры Mac обогнали ПК по ненадежности системы безопасности
Впервые компьютеры Mac обогнали ПК по ненадежности системы безопасности
Фото: Pexels

"На macOS нет вирусов, она безопасна и надежна" – так гласит давняя поговорка, которая для поклонников Apple является едва ли не нерушимой истиной. Однако согласно ежегодному отчету от корпорации Malwarebytes о состоянии вредоносного ПО, это далеко не так. На деле оказалось, что в 2019 году количество угроз для компьютеров Mac увеличилось почти вдвое по сравнению с компьютерами под управлением Windows. Таким образом миф о безопасности операционной системы от Apple для iMac и MacBook разрушен – пользователям следует быть крайне осторожными.

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В 57-страничном отчете утверждается, что в 2019 году на компьютерах Mac было обнаружено в среднем 11 угроз, в то время как в системах Windows этот показатель был почти вдвое ниже – 5,8 угроз. Впервые компьютеры Mac обогнали ПК по ненадежности системы безопасности.

Количество обнаруженных угроз у macOS и WIndows в 2018-2019 годах
Количество обнаруженных угроз у macOS и WIndows в 2018-2019 годах
Фото: TechSpot

Причем качество macOS упало буквально за год. В 2018 году на одну один Mac приходилось только 4,8 угроз, что означает увеличение на 400% по сравнению с прошлым годом. Malwarebytes не отрицает, что рост негативных показателей может быть связан с ростом базы пользователей Mac. Однако факт остается фактом – по количеству потенциальных опасностей Mac опережает Windows в соотношении почти 2:1.

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Рекламное ПО и потенциально опасные программы (PUP) были наиболее распространенными угрозами для Mac. NewTab, который устанавливается как расширение для браузера или приложение для загрузки рекламы, был обнаружен около 30 миллионов раз. В свою очередь рекламное ПО было самой большой угрозой для устройств Windows.

Список самых популярных вредоносных программ на macOS в 2019 году
Список самых популярных вредоносных программ на macOS в 2019 году
Фото: TechSpot

Предприятия становятся объектами наиболее частых угроз – на них приходится 13% всех выявленных проблем с безопасностью. И хотя количество обнаружений вымогателей немного снизилось с 2018 года из-за более низкой доли обнаружений WannaCry, оставшихся с 2017 года, количество обнаружений Rukomware выросло на 543%, а количество обнаружений Sodinokibi выросло на 820%. Согласно недавнему отчету от New York Times, количество вымогателей выросло на 41% в прошлом году, так как средний размер выкупа достиг 190,94 долларов.

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Malwarebytes делает вывод, что, с увеличением количества компьютеров Mac, выросло количество угроз от хакеров и прочих киберпреступников, которые все чаще обнаруживают способы заражения iMac и MacBook по всему миру. Таким образом пользователям продукции Apple не стоит свято верить в надежную защиту от вирусов и вредоносных программ на macOS – это уже миф.

Напомним, что ранее Apple наказали за замедление iPhone. В то же время Apple пообещала делать меньше ошибок в обновлениях iOS для iPhone.

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Источник: TechSpot
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