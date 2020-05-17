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Развлечения в пандемию: геймеры тратят сумасшедшие суммы на карантине

Небывалый рост продаж регистрируют на всех игровых платформах, включая приставки, компьютеры, мобильные устройства

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:29

Аналитическая фирма NPD Group представила новый отчет касательно сборов в игровой индустрии. Выяснился интересный факт: в I квартале 2020 года геймеры из США потратили рекордные 10,86 млрд долларов. Сумма оказалась на 9% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. При этом продажи контента в видеоиграх достигли 9,58 млрд долларов, что на 11% больше, чем годом ранее. Рост продаж регистрируют на всех игровых платформах, включая приставки, компьютеры, мобильные устройства, а также в категориях железа и аксессуаров.

Самыми успешными играми за первый квартал стали Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Modern Warfare, DOOM Eternal, Dragon Ball Z: Kakarot, Fortnite, Grand Theft Auto V, Minecraft, MLB The Show 20 и NBA 2K20.

Смотрите также в сюжете о том, соблюдаются ли магазинами условия карантина:

В NPD Group отмечают, что рост продаж консолей семейства Switch и игр для него помог компенсировать снижение среди других платформ. Сегмент железа вырос на 2% до 773 млн долларов, а продажи видеоигровых аксессуаров, включая геймпады, наушники, чехлы и другую периферию, — на 1% до 503 млн долларов.

Напомним, что ранее карантин стал причиной дефицита на игровые приставки – люди выстраивались в длинные очереди, чтобы приобрести Nintendo Switch.

Также в этом году ожидается мощный старт игровых приставок нового поколения. Microsoft уже представила свой Xbox Series X, а Sony озвучила дату начала продаж PlayStaton 5.

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Источник: Игромания
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