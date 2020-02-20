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Реактивный человек установил невероятный рекорд высоты полета

Пилот Винс Реффет установил рекорд высоты полета в 1800 метров на реактивном ранце Jetman

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:57
Jetman Dubai смогли установить новый рекорд полета с реактивным ранцем
Jetman Dubai смогли установить новый рекорд полета с реактивным ранцем
Фото: Engadget

Костюмы в стиле Iron Man были воплощением мечты многих фанатов Marvel, и похоже, что подобные фантастические технологии становятся реальностью. Пилот Винс Реффет установил рекорд высоты полета в 6000 футов (1828,8 метров) на реактивном ранце Jetman, сообщает Engadget.

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В своем костюме из углеродного волокна Реффет развил скорость в 240 километров в час, достигая 100 метров за 8 секунд и 1000 метров за 30 секунд. В конце концов он достиг высоты 1828,8 метров, что почти 6000 футов, после чего выполнил петлю и заглушил двигатели. Пилот открыл свой парашют на высоте 1500 метров и приземлился на посадочную полосу Skydive Дубаи.

Полет Винса Реффета с реактивным ранцем Jetman Dubai
Полет Винса Реффета с реактивным ранцем Jetman Dubai
Фото: Engadget

"Впервые пилот Jetman смог безопасно совместить парение на ограниченной высоте и высший пилотаж на большой высоте за один полет. Управляемое человеческим телом оборудование позволяет развивать скорость до 400 км/ч, а также зависать, менять направление и выполнять сложные фигуры высшего пилотажа – раньше подобные вещи были недостижимы", – прокомментировала компания Jetman Dubai.

Чтобы побить рекорд высоты, потребовалось по меньшей мере 50 подготовительных полетов Реффета, который также совершил более 100 взлетов и посадок для проверки систем защиты от падения. Сам вингсьют оснащен четырьмя мини-реактивными двигателями и использует ручное сопло для управления вектором тяги, которое позволяет пилотам "контролировать вращение вокруг оси рыскания с нулевой скоростью".

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"Я очень рад, что я и моя команда смогли совершить этот невероятный полет. Это результат чрезвычайно тщательной командной работы, где каждый маленький шаг приносил огромные результаты. Все было запланировано на долю секунды, и я был очень рад достигнутому прогрессу", – прокомментировал Реффет.

Напомним, что ранее военный научился летать на реактивном ранце. Также в Китае проводились экстрим-соревнования, где спортсмены на скорости 200 км/ч попадали в мишень.

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Источник: Engadget
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