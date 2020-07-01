Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Актуально

Realme и Цитрус презентовали новый мир для рынка Украины

Сегодня, 11:33

Гаджеты realme – это неординарный премиальный дизайн, подтвержденное качество и доступные цены

30 июня realme и Цитрус презентовали в Украине телевизоры realme TV, смартфон ХЗ, фитнес-трекер realme Band, новые модели наушников — Buds Air Neo и Buds Q, смарт-часы, портативные батареи, которые гармонично вольются в семью бренда.

Ворвавшись на украинский рынок, realme стал самым быстроразвивающимся брендом благодаря неординарному премиальному дизайну, подтвержденному тестами качеству и доступным ценам гаджетов. Собрав мультифункциональную систему бренда, вы получите: общий доступ к облачному хранилищу, единый фотопоток, коммуникационные возможности с любого гаджета, возможность трансляции видео и файлов на ТВ, непрерывность рабочего процесса. А также плюс к безопасности — поиск украденного устройства с другого гаджета бренда, и возможность стереть конфиденциальную информацию удаленно.

Самый важный элемент в мире бренда — realme smart TV

Элегантный и современный, с безрамочным дизайном экрана телевизор украсит собой любой интерьер. Благодаря широкому углу обзора экрана, отсутствию шума в темных сценах, отличной видимости при ярком освещении, невероятному качеству звука можно в полной мере насладиться эффектом присутствия, как при просмотре любимых телепередач, так и при игре на консоли.

Управлять realme TV можно как многофункциональным пультом, так и с помощью смартфонов и смарт-часов бренда.

С 30 июня до старта продаж 15 июля действует промоакция — при предзаказе realme smart TV получи в комплекте наушники realme Buds Wireless.

В Украине телевизоры будут продаваться в комплекте с бесплатным пакетом от Sweet.tv — 3 месяца с максимальной подпиской.

Realme smart watch

Придать завершенность и уникальность своему образу можно с помощью ярких, стильных и модных realme smart watch со сменными ремешками и функцией выбора циферблатов.

Благодаря многофункциональности часов вы легко сможете управлять всеми гаджетами realme, просматривать сообщения, перематывать музыку, управлять камерой телефона, переключать ТВ и многое другое. Они без труда заменят личного тренера, а о здоровье позаботятся не хуже, чем любимая бабушка.

Смартфон realme X3 SuperZoom

Отличная новость для романтиков — мечта снимать звездное небо стала явью благодаря realme X3 SuperZoom с функцией StarryMode. Этот флагман по суперцене станет самым доступным камерофоном. В нем возможен разгон 4 суперкамер от 60X SuperZoom объектива до макрообъектива, работающего почти как микроскоп. А еще: внушительная память, флагманский процессор, 120 ГЦ Full HD+ дисплей, длительная автономность, особая система охлаждения ядра. Что касается дизайна — это смартфон от realme, а realme — это стильно всегда.

Наушники — незаменимая часть в брендовом мире гаджетов

Buds Q

Это дизайнерские вакуумные суперлегкие и супермощные наушники по очень доступной цене с влагозащитой и сенсорным управлением — то, что нужно именно тебе.

Buds Air Neo

Эти наушники оценят не только любители модных девайсов, но и заядлые геймеры. Buds Air Neo обеспечат стабильный сигнал без помех и задержек, поддержат сенсорное управление и удобно примут звонки. У них идеальная синхронизация с аудио и видео, а также моментальный коннект с Google.

Фитнес-трекер realme Band

Любите все держать под контролем? Тогда дополните свой образ удобным, стильным и прочным гаджетом. Этот фитнес-трекер предоставит полную сводку относительно показателей здоровья, станет личным тренером по фитнесу и синхронизирует все данные в одном месте.

Портативные батареи realme

Не выпасть из информационной и коммуникационной обоймы помогут портативные батареи realme. Кроме отличных технических характеристик у них стильный, яркий и модный дизайн.

Делай свой выбор. С гаджетами realme ты — настоящий.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
наушники телевизор смартфоны смарт-часы Цитрус фитнес-браслет realme
Реклама

Новости партнеров

Ксению Собчак избили в монастыре - все подробности
Ксению Собчак избили в монастыре - все подробности
Помимо окрошки: топ-3 простых рецепта холодных супов
Помимо окрошки: топ-3 простых рецепта холодных супов
Трагедія в родині Віктора Павліка, син зробив зізнання
Трагедія в родині Віктора Павліка, син зробив зізнання
Роскошная свадьба в семье Софии Ротару, появились фото
Роскошная свадьба в семье Софии Ротару, появились фото

Популярные статьи

Сегодня, 11:55Events

Когда Ивана Купала-2020: дата народного праздника

Сегодня, 11:45Food

Летние салаты из руколы: три вкусные идеи

Сегодня, 07:45Travel

Куда поехать в июле в Украине: необычные направления

Сегодня, 05:13Психология

Гороскоп на сегодня: Водолею нельзя сидеть сложа руки, а Рыб ждет знакомство

Вчера, 19:38Шоу-бизнес

Неузнаваемого Леонардо Ди Каприо на прогулке с его 23-летней возлюбленной засняли папарацци: фото

Вчера, 19:34Food

Что приготовить на ужин из мяса: ТОП-5 рецептов

Вчера, 11:20Fun

Девочка появилась на свет с аномальными волосами: фото

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Оля Полякова показала мужа и трогательно поздравила его с днем рождения

Вчера, 10:10Fun

Похудевший на 50 кг парень раскрыл простые секреты сброса веса

Вчера, 07:34Психология

Пять самых добрых знаков зодиака

Вчера, 05:55Fun

Женщина нашла драгоценный камень во время прогулки с внучками: фото

29 июняFood

Как приготовить вишню в собственном соку на зиму

29 июняШоу-бизнес

Адель примерила платье, которое носила до ошеломительного похудения: фото

29 июняПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно быть активными, а Рыбам – не спешить

28 июняТехно

Довезут до Луны: самые надежные авто с пробегом свыше 300 тысяч

28 июняШоу-бизнес

Ирина Билык забавно отреагировала на государственную награду: фото

Новости партнеров

Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Пишна Каменських та Потап з волоссям - зараз ви їх і не впізнаєте
Пишна Каменських та Потап з волоссям - зараз ви їх і не впізнаєте
Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно
Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно
Ткач із «Квартал 95» похвалився своєю «хаткою»
Ткач із «Квартал 95» похвалився своєю «хаткою»
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Котлети для тих, хто на дієті - рецепт популярного смаколика
Котлети для тих, хто на дієті - рецепт популярного смаколика
З якою групою крові люди найрідше інфікуються коронавірусом
З якою групою крові люди найрідше інфікуються коронавірусом

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять