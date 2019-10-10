Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Red Dead Redemption 2 потребует 150 ГБ места на жестком диске

Компания Rockstar Games раскрыла системные требования к компьютерам для игры Red Dead Redemption 2

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:50
Опасения относительно высоких требований напрасны - игра запустится на средних компьютерах
Опасения относительно высоких требований напрасны - игра запустится на средних компьютерах
Фото: Gamemag

Когда Red Dead Redemption 2 (RDR2) была впервые анонсирована для Xbox One и PS4, игроки были удивлены тем, что коробочный вариант поставлялся с двумя дисками Blue-Ray внутри – игра занимала почти 100 ГБ на жестком диске, от чего на один оптический носитель просто не влезала. Теперь разработчик Rockstar Games раскрыл системные требования к компьютерам, которые потребуются для запуска Red Dead Redemption 2 – придется выделить минимум 150 ГБ места на винчестере.

Смотрите также в сюжете о том, насколько опасны компьютерные игры:

Принимая во внимание фантастические визуальные эффекты, которые выдает игра на более слабых игровых приставках PlayStation 4 и Xbox One S/X, разумно было предположить, что ПК-порт потребует более производительного компьютерного "железа". Однако, как выяснилось, опасения относительно высоких требований были напрасны, во всяком случае они ниже, чем у Borderlands 3.

Читайте также:
Игра Red Dead Redemption 2 оказалась прибыльнее блокбастеров Голливуда

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7 SP1
  • Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX-6300
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 с 2 ГБ памяти или AMD Radeon R9 280 с 3 ГБ памяти
  • Место на жестком диске: 150 ГБ

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 (1803)
  • Процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ памяти или AMD Radeon RX 480 с 4 ГБ памяти
  • Свободное место на жестком диске: 150 ГБ

Red Dead Redemption 2
Фото: TechSpot
Red Dead Redemption 2
Фото: TechSpot
Red Dead Redemption 2
Фото: TechSpot
Red Dead Redemption 2
Фото: TechSpot
Red Dead Redemption 2
Фото: TechSpot
Red Dead Redemption 2
Фото: TechSpot
Red Dead Redemption 2
Фото: TechSpot
1/7

Несмотря на то, что требования к видеокарте, процессору и оперативной памяти вполне разумны по сегодняшним меркам, потребности Red Dead Redemption 2 в хранилище — это отдельная история. Нетрудно понять, почему игре требуется 150 ГБ места, достаточно обратить внимание на то, как разработчики подошли к мелким деталям в игре, проработку визуальных эффектов, улучшенное глобальное освещение и окклюзию окружающей среды, тесселяционные текстуры деревьев, улучшенные отражения и поддержку разрешения 4K. Более того, RDR2 включает поддержку HDR и нескольких мониторов, а также разблокированную частоту кадров, которая на игровых приставках была залочена на показателе в 30 FPS.

Читайте также:
Grand Theft Auto 6: озвучена дата релиза

Если вы используете многотерабайтный жесткий диск для своих игровых инсталляций, это может быть не таким уж большим делом, но для тех, кто предпочитает устанавливать свои игры на твердотельные накопители, это может стать проблемой.

В дополнение к техническим усовершенствованиям компьютерный порт Red Dead Redemption II cможет похвастаться рядом нововведений в сюжетном режиме. Новый контент включает в себя три задания для охотников за головами, два бандитских логова, две карты сокровищ, а также оружие, лошади и миссию по сбору трав.

Читайте также:
Rockstar бесплатно раздает игру GTA San Andreas: как скачать

Компьютерная версия Red Dead Redemption 2 выйдет 5 ноября 2019 года. Сначала она появится в Rockstar Games Launcher и Epic Games Store, а версия Steam выйдет в декабре.

Напомним, что ранее была озвучена дата релиза Grand Theft Auto 6. В то же время Sony официально объявила о выпуске PlayStation 5 в 2020 году с инновационным контроллером.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Игры PlayStation 4 можно запустить на Android На кассе "МакДональдса" запустили игру Doom: видео Как запустить приложения Android на компьютере Хидео Кодзима не считает себя гением
компьютеры игры видеоигры компьютерные игры Red Dead Redemption 2
Источник: TechSpot
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Велосипедистка дня: обладательница пышных форм Наталья Дель Рио
Велосипедистка дня: обладательница пышных форм Наталья Дель Рио
Сало защищает сосуды и предотвращает рак
Сало защищает сосуды и предотвращает рак
Медики назвали главные признаки нехватки витаминов
Медики назвали главные признаки нехватки витаминов

Популярные статьи

Вчера, 18:12Техно

Redmi Note 8 Pro с 64 МП камерой уже доступен в Украине: цена удивляет

Вчера, 12:28Fun

9 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:22Travel

Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами

Вчера, 09:59Шоу-бизнес

Очевидцы рассказали, как выглядит больная раком Анастасия Заворотнюк

Вчера, 04:58Fun

Сбросила 57 кг: женщина раскрыла два правила быстрого похудения

8 октябряШоу-бизнес

Умерла Марина Куклина: фото украинской актрисы до и после болезни

8 октябряFood

Всемирный день зрения 2019: топ-10 вкусностей для здоровья глаз

8 октябряШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы: первые подробности

8 октябряFun

Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планеты

8 октябряFun

Клона Анджелины Джоли бросили за решетку: фото

8 октябряFun

Обнаженные возлюбленные на обочине попали на фото

7 октябряFun

"Практически исчезла": в Чернобыле показали фото уникальной змеи

7 октябряШоу-бизнес

Что происходит с Анастасией Заворотнюк: последние новости

7 октябряFun

Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервами

7 октябряFun

Пугающий маникюр невесты на свадьбе шокировал сеть: фото

7 октябряШоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Новости партнеров

Лорак спробувала приховати
Лорак спробувала приховати "вагітність" за вільною сукнею
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Перец горький маринованный на зиму без стерилизации
Перец горький маринованный на зиму без стерилизации
Лодочки из картошки в мундире
Лодочки из картошки в мундире
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів