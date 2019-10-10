Red Dead Redemption 2 потребует 150 ГБ места на жестком диске

Компания Rockstar Games раскрыла системные требования к компьютерам для игры Red Dead Redemption 2

Опасения относительно высоких требований напрасны - игра запустится на средних компьютерах Фото: Gamemag

Когда Red Dead Redemption 2 (RDR2) была впервые анонсирована для Xbox One и PS4, игроки были удивлены тем, что коробочный вариант поставлялся с двумя дисками Blue-Ray внутри – игра занимала почти 100 ГБ на жестком диске, от чего на один оптический носитель просто не влезала. Теперь разработчик Rockstar Games раскрыл системные требования к компьютерам, которые потребуются для запуска Red Dead Redemption 2 – придется выделить минимум 150 ГБ места на винчестере.

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Принимая во внимание фантастические визуальные эффекты, которые выдает игра на более слабых игровых приставках PlayStation 4 и Xbox One S/X, разумно было предположить, что ПК-порт потребует более производительного компьютерного "железа". Однако, как выяснилось, опасения относительно высоких требований были напрасны, во всяком случае они ниже, чем у Borderlands 3.

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Минимальные системные требования:

Операционная система: Windows 7 SP1

Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX-6300

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 с 2 ГБ памяти или AMD Radeon R9 280 с 3 ГБ памяти

Место на жестком диске: 150 ГБ

Рекомендуемые системные требования:

Операционная система: Windows 10 (1803)

Процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X

Оперативная память: 12 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ памяти или AMD Radeon RX 480 с 4 ГБ памяти

Свободное место на жестком диске: 150 ГБ

Red Dead Redemption 2 Фото: TechSpot Red Dead Redemption 2 Фото: TechSpot Red Dead Redemption 2 Фото: TechSpot Red Dead Redemption 2 Фото: TechSpot Red Dead Redemption 2 Фото: TechSpot Red Dead Redemption 2 Фото: TechSpot Red Dead Redemption 2 Фото: TechSpot 1/7

Несмотря на то, что требования к видеокарте, процессору и оперативной памяти вполне разумны по сегодняшним меркам, потребности Red Dead Redemption 2 в хранилище — это отдельная история. Нетрудно понять, почему игре требуется 150 ГБ места, достаточно обратить внимание на то, как разработчики подошли к мелким деталям в игре, проработку визуальных эффектов, улучшенное глобальное освещение и окклюзию окружающей среды, тесселяционные текстуры деревьев, улучшенные отражения и поддержку разрешения 4K. Более того, RDR2 включает поддержку HDR и нескольких мониторов, а также разблокированную частоту кадров, которая на игровых приставках была залочена на показателе в 30 FPS.

Если вы используете многотерабайтный жесткий диск для своих игровых инсталляций, это может быть не таким уж большим делом, но для тех, кто предпочитает устанавливать свои игры на твердотельные накопители, это может стать проблемой.

В дополнение к техническим усовершенствованиям компьютерный порт Red Dead Redemption II cможет похвастаться рядом нововведений в сюжетном режиме. Новый контент включает в себя три задания для охотников за головами, два бандитских логова, две карты сокровищ, а также оружие, лошади и миссию по сбору трав.

Компьютерная версия Red Dead Redemption 2 выйдет 5 ноября 2019 года. Сначала она появится в Rockstar Games Launcher и Epic Games Store, а версия Steam выйдет в декабре.

Напомним, что ранее была озвучена дата релиза Grand Theft Auto 6. В то же время Sony официально объявила о выпуске PlayStation 5 в 2020 году с инновационным контроллером.

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