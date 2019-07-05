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Red Dead Redemption 2 выпустят на компьютере: найдены доказательства

Секретную "подсказку" нашел игрок под псевдонимом JakoMako51, которая дает надежду на скорый релиз

Евгений Опанасенко
Сегодня, 20:03
Red Dead Redemption 2 может появиться на компьютерах под Windows 10
Red Dead Redemption 2 может появиться на компьютерах под Windows 10
Фото: GamesRadar

Видеоигра Red Dead Redemption 2 стала настоящим хитом на игровых приставках PlayStation 4 и Xbox One в прошлом году. Однако Rockstar Games не стали выпускать игру на компьютеры, чем огорчили огромную игровую аудиторию. Игроки не теряют надежду до сих пор увидеть проект на ПК, и у них появлялся луч надежды – упоминание о выходе Red Dead Redemption 2 на Windows 10 было найдено в GTA V.

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Секретную "подсказку" нашел игрок под псевдонимом JakoMako51. Он исследовал код сайта Social Club от студии Rockstar Games и увидел там упоминание о скором выходе Red Dead Redemption 2 на компьютерах.

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В доказательство игрок сделал скриншот и выложил находку в Twitter. На изображении четко видна фраза: RDR2_PC_Accomplishments ("RDR_ПК_выполнения"). Похоже, официальный анонс Red Dead Redemption 2 не заставит себя долго ждать.

Ранее руководитель издательства Take-Two Interactive Штраус Зельник заявил, что в выпуске игры на новой платформе "нет ничего плохого". Официальных заявлений касательно релиза от разработчиков из Rockstar Games не поступало.

Напомним, что игра Red Dead Redemption 2 вышла 26 октября 2018 года на PS4 и Xbox One. Проект получил огромное количество позитивных отзывов от критиков, набрав 97 баллов из 100 на авторитетном ресурсе Metacritic. Также недавно были раскрыты детальные подробности игры Grand Theft Auto 6.

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Источник: 3dnews
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