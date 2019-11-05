Red Dead Redemption 2 вышла и сразу огорчила игроков

Старт Red Dead Redemption 2 сопровождается ошибками, которые не позволяют играть

Red Dead Redemption 2 оказалась крайне требовательной к видеокарте компьютера Фото: Nvidia

Сегодня 5 ноября в 15:00 по киевскому времени стартовал выход игры Red Dead Redemption 2 на компьютеры спустя год после того, как она вышла на игровых приставках PlayStation 4 и Xbox One. Однако выход был омрачен сразу двумя неприятностями: игра у многих игроков не запускалась, а также озвученные ранее требования оказались сильно заниженными.

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При попытке запустить Red Dead Redemption 2 многие игроки столкнулись с ошибками. К примеру, игра просто отказывалась запускаться из Rockstar Games Launcher. Если RDR2 все же удавалось запустить, то она автоматически закрывалась после вступительного ролика и выдавала сообщение: "Red Dead Redemption 2 неожиданно завершилась". У некоторых компьютерная игра просто бесконечно загружается или постоянно вылетает на рабочий стол.

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Пока разработчики из Rockstar Games молчали, игроки начали сами искать решение. На Reddit советуют запускать Red Dead Redemption 2 в безопасном режиме с уменьшенными настройками графики. Некоторые пользователи сообщают, что закрытие антивирусного программного обеспечения или добавление игры в качестве исключения может решить проблему сбоя компьютера в Red Dead Redemption 2.

Пример ошибки Red Dead Redemption 2 при запуске Фото: CyberSport

Спустя несколько часов после старта игры Rockstar Games ответили игрокам относительно ошибок. Виной всему стали устаревшие драйвера для видеокарт NVIDIA и AMD. Простое их обновление до самой последней актуальной версии решает все проблемы с запуском: у NVIDIA это GeForce Drivers 441.12, а у AMD – Radeon Adrenalin 19.11.1.

Однако вторым ударом стал тот факт, что для запуска игры на максимальных настройках графики не хватит ни одной современной видеокарты. Для игры в режиме 1080P/60fps NVIDIA рекомендует использовать графический адаптер как минимум GeForce RTX 2060, параметры 1440P/60fps потребуют наличия GeForce RTX 2070 SUPER, а GeForce RTX 2080Ti обеспечит работу вестерна в 4K-разрешении и 60FPS.

Системные требования Red Dead Redemption 2 для запуска на максимальных настройках графики Фото: insidethegames

Более того, разработчики отметили, что даже мощная видеокарта RTX 2080Ti не сможет вытянуть максимальные настройки качества в 4K и 60FPS в Red Dead Redemption 2. Их рекомендации сводятся к тому, что геймерам придется либо снизить некоторые графические параметры до средних значений, либо уменьшить разрешение рендеринга картинки до 3264x1836 или 2880x1620 пикселей, а затем компенсировать его потерю за счет использования технологий повышения резкости и апскейлинга, доступных в панели управления NVIDIA.

Напомним, что ранее была озвучена дата релиза Grand Theft Auto 6. В то же время Sony официально объявила о выпуске PlayStation 5 в 2020 году с инновационным контроллером.

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