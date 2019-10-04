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Red Dead Redemption 2 выйдет на компьютерах: озвучена дата релиза

Игру Red Dead Redemption 2 можно будет скачать в Steam и Epic Games Store

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:15
За предзаказ Red Dead Redemption II в Rockstar Games Launcher обещают сюрприз
За предзаказ Red Dead Redemption II в Rockstar Games Launcher обещают сюрприз
Фото: Gameguru

Студия Rockstar Games, известная по играм серии Grand Theft Auto, сегодня сделала приятный анонс любителям компьютерных игр. Видеоигра Red Dead Redemption 2, которая ранее была доступна только на игровых приставках PlayStation 4 и Xbox One, официально выйдет на компьютерах под ОС Windows. Игру можно будет скачать как в цифровых магазинах Steam и Epic Games Store, так и в облачном потоковом сервисе Google Stadia.

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Компьютерная версия Red Dead Redemption II поступит в продажу 5 ноября. Первое время игра будет доступна только в официальном приложении Rockstar Games Launcher, для которого недавно компания раздавала бесплатно GTA: San Andreas, а также магазине Epic Games Store. В Steam вестерн появится немного позже – в декабре.

Red Dead Redemption 2 официально выйдет на компьютерах 5 ноября 2019 года
Red Dead Redemption 2 официально выйдет на компьютерах 5 ноября 2019 года
Фото: Gamemag

Чтобы привлечь аудиторию, разработчики добавили приятный бонус для тех, кто оформит предзаказ игры в Rockstar Games Launcher. В период с 9 по 22 октября предзаказавшие RDR2 получат возможность активировать на свой аккаунт две любые игры компании в подарок. На выбор предлагаются GTA III, GTA: Vice City, GTA: San Andreas, Bully: Scholarship Edition, L.A. Noire и Max Payne 3.

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За предзаказ игры в лаунчере Rockstar геймеры также получат весь контент премиум-издания по цене обычной версии и еще ряд дополнительных бонусов, включая 50 золотых слитков в Red Dead Online и комплект для сюжетного режима с набором выживания бандита, боевой лошадью, картой сокровищ и денежным бонусом.

Для тех, кто оформит предзаказ Red Dead Redemption II в Epic Games Store, "плюшки" будут попроще: 25 золотых слитков для использования в онлайне и все. Предзаказы в этом магазине будут открыты с 23 октября. Одновременно с этим Rockstar объявила, что RDR II войдет в стартовую линейку облачного игрового сервиса Google Stadia, запуск которого состоится 19-го ноября.

Скриншот из игры Red Dead Redemption 2
Скриншот из игры Red Dead Redemption 2
Фото: Gamemag

Rockstar Games пообещали, что порт Red Dead Redemption 2 на компьютерах порадует игроков техническими улучшениями и расширенным контентом сюжетной кампании с новыми заданиями для охотников за головами, логовами банд, оружием и другими материалами. Онлайновая составляющая у ПК-версии тоже будет и предложит все обновления, доступные на игровых приставках. Больше информации и скриншотов с компьютерной версии вестерна появится 9 октября.

Напомним, что ранее эксперты подсчитали, что Red Dead Redemption 2 оказалась прибыльнее блокбастеров Голливуда. Также недавно была озвучена дата релиза Grand Theft Auto 6.

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Источник: Gamemag
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