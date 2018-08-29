Редчайший прототип iPhone 2G появился в продаже (фото)

Продавец утверждает, что существует лишь несколько таких прототипов.

Смартфон не может звонить и обладает предустановленным зачатком iOS. Фото: Apple-iPhone.ru

В то время, когда фанаты Apple ждут начала продаж самых новых моделей iPhone, ценители антиквариата и коллекционеры ищут выгодные предложения на Ebay. На днях на известном интернет-аукционе выставили лот в виде редчайшего прототипа первого iPhone от Apple.

Выставленная на продажу модель является самым первым смартфоном Apple, который был собран полностью вручную в 2006 году, и на тот момент носил кодовое имя Project Purple. Лишь годом позже Стив Джобс представил первые потребительские iPhone 2G.

На задней панели выгравирована информация о поддерживаемых радиодиапазонах Ebay.com

Вместо операционной системы iOS на прототипе установлено тестовое программное обеспечение, включая специальную версию OS X и Earthbound, которая является прототипом будущей мобильной платформы. Правда, позвонить с такого аппарата нельзя – в нем отсутствует сотовый модуль.

Кнопка блокировки у прототипа больше, чем у оригинального iPhone Ebay.com

Прототип iPhone весит на 10 граммов больше, чем оригинальный iPhone 2G (135 грамм). Аппаратная начинка тоже отличается от версий, поступивших в продажу: аккумулятор здесь слабее, а Wi-Fi модуль использовался более старый. Особое внимание привлекает огромный переключатель беззвучного режима с иконкой колокольчика – ее позже уменьшили и лишили рисунка.

Прототип получил кодовое имя Project Purple Ebay.com

Продавец под псевдонимом 321dady утверждает, что существует лишь несколько таких прототипов.

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Смартфон выставлен на аукцион, который закончится 7 сентября. На момент публикации цена лота уже достигла 13500 долларов.

Напомним, что летом этого года Apple iPhone исполнилось 11 лет, а также компания намерена прекратить продажи iPhone X.