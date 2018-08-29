Редчайший прототип iPhone 2G появился в продаже (фото)
Продавец утверждает, что существует лишь несколько таких прототипов.
В то время, когда фанаты Apple ждут начала продаж самых новых моделей iPhone, ценители антиквариата и коллекционеры ищут выгодные предложения на Ebay. На днях на известном интернет-аукционе выставили лот в виде редчайшего прототипа первого iPhone от Apple.
Выставленная на продажу модель является самым первым смартфоном Apple, который был собран полностью вручную в 2006 году, и на тот момент носил кодовое имя Project Purple. Лишь годом позже Стив Джобс представил первые потребительские iPhone 2G.
Вместо операционной системы iOS на прототипе установлено тестовое программное обеспечение, включая специальную версию OS X и Earthbound, которая является прототипом будущей мобильной платформы. Правда, позвонить с такого аппарата нельзя – в нем отсутствует сотовый модуль.
Прототип iPhone весит на 10 граммов больше, чем оригинальный iPhone 2G (135 грамм). Аппаратная начинка тоже отличается от версий, поступивших в продажу: аккумулятор здесь слабее, а Wi-Fi модуль использовался более старый. Особое внимание привлекает огромный переключатель беззвучного режима с иконкой колокольчика – ее позже уменьшили и лишили рисунка.
Продавец под псевдонимом 321dady утверждает, что существует лишь несколько таких прототипов.
Смартфон выставлен на аукцион, который закончится 7 сентября. На момент публикации цена лота уже достигла 13500 долларов.
Напомним, что летом этого года Apple iPhone исполнилось 11 лет, а также компания намерена прекратить продажи iPhone X.