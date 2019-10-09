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Redmi Note 8 Pro с 64 МП камерой уже доступен в Украине: цена удивляет

Xiaomi начала официальные продажи смартфона Redmi Note 8 Pro в Украине по цене 6999 гривен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:12
Купить Redmi Note 8 Pro можно с 9 октября по всей Украине
Купить Redmi Note 8 Pro можно с 9 октября по всей Украине
Фото: Techadvisor

Сегодня 9 октября по всей Украине начались продажи смартфона Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной фотокамерой и четырьмя объективами, который был представлен в Китае в конце августа, но только сейчас добрался до нашей страны. Приятно удивляет и ценовая политика Xiaomi, ведь за смартфон с первой в мире 64 МП фотокамерой производитель просит 6999 гривен.

Смотрите также в сюжете о том, как работают украинские фотографы за границей:

Фотокамера Redmi Note 8 Pro – ее главный козырь. Модуль состоит из четырех отдельных фотосенсоров. Главный модуль представлен сенсором изображения Samsung ISOCELL Bright GW1 разрешением 64 Мп и объективом с диафрагмой F/1,8. Остальные три: сверхширокоугольный на 8 МП с углом обзора 120°, 2 МП для макросъемки и еще один такого же разрешения – для анализа глубины сцены. Оптическая стабилизация отсутствует, есть только фазовый автофокус.

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Максимальное разрешение снимков на 64 МП камеру составляет 9248х6936 пикселей, при это снимок в полном разрешении может весить более 20 МБ. Его можно будет разделить на 25 частей разрешением FullHD+ или на 8 частей разрешением 4K. Такой сценарий вполне можно рассматривать как альтернативу оптического зума, при условии использования кропа. На основную камеру Redmi Note 8 Pro можно будет записывать замедленные видеоролики с частотой 960 кадров на секунду. Фронтальная камера построена на сенсоре разрешением 20 МП.

Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8 Pro
Фото: ITC

Новинка позиционируется не только как камерофон с 64-мегапиксельной камерой, но и как игровой смартфон. Поэтому оснащен Redmi Note 8 Pro очень даже неплохой аппаратной начинкой для своего ценового сегмента. Внутри смартфона используется платформа MediaTek Helio G90T, с 6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ флэш-памяти. Также он получил различные оптимизации на аппаратном уровне, включая поддержку технологии MiraVision (автоматическая адаптация картинки для обеспечения оптимальной производительности), и систему жидкостного охлаждения для стабильной работы под максимальной нагрузкой без снижения производительности в течение долгого времени.

Также Redmi Note 8 Pro поддерживают фирменную технологию графического ускорения GPU Game Turbo 2.0, повышающую производительность и энергоэффективность GPU в играх. А еще Redmi Note 8 Pro стал первым смартфоном с сетевым сертификатом TUV Rheinland, который гарантирует постоянное и бесперебойное подключение к сети с минимальной задержкой даже в сложных условиях. Примерно так же работает технология Link Turbo в смартфонах Huawei. У Redmi Note 8 Pro впервые в модельном ряде модуль Note интегрирован модуль NFC.

Redmi Note 8 Pro
Фото: ITC
Redmi Note 8 Pro
Фото: ITC
Redmi Note 8 Pro
Фото: ITC
Redmi Note 8 Pro
Фото: ITC
Redmi Note 8 Pro
Фото: ITC
Redmi Note 8 Pro
Фото: ITC
Redmi Note 8 Pro
Фото: ITC
Redmi Note 8 Pro
Фото: ITC
Redmi Note 8 Pro
Фото: ITC
Redmi Note 8 Pro
Фото: ITC
Redmi Note 8 Pro
Фото: ITC
Redmi Note 8 Pro
Фото: ITC
Redmi Note 8 Pro
Фото: ITC
Redmi Note 8 Pro
Фото: ITC
Redmi Note 8 Pro
Фото: ITC
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Redmi Note 8 Pro оснащен экраном диагональю 6,53 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей (тоже есть сертификат TÜV Rheinland) с каплевидным вырезом. Экран занимает 91,4% площади фронтальной панели, рамки минимальные: верхняя – 2,05 мм, боковые – 1,8 мм, нижняя – 4,2 мм.

Redmi Note 8 Pro получил встроенный модуль NFC
Redmi Note 8 Pro получил встроенный модуль NFC
Фото: ITC

Базовая версия Redmi Note 8 Pro с 64 ГБ встроенной флэш-памяти оценена в 6999 грн, а версия с удвоенным объемом флэш-памяти — 7799 грн. В Украине смартфон Redmi Note 8 Pro будет предлагаться в трех цветах корпуса: черном, зеленом и белом с градиентным переливом.

Напомним, что ранее экспертами был определен самый популярный смартфон 2019 года. Также недавно были названы лучшие смартфоны по качеству мобильной связи.

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