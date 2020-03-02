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Renault создала электромобиль-трансформер с расширяемой батареей: фото

Оригинальное кузовное решение Renault позволяет расширить радиус поездки электрокара до 700 километров

Евгений Опанасенко
Сегодня, 17:55

Renault представила концептуальный электромобиль, который представляет собой реальный "трансформер". Модель Morphoz не будет превращаться в гигантского говорящего робота. Трансформация используется лишь для удлинения кузова, чтобы вместить дополнительную батарею и предложить больше внутреннего пространства для пассажиров и багажа.

В стандартном "городском режиме" Morphoz оснащается аккумулятором мощностью 40 кВт/ч, который позволяет автомобилю проехать 400 километров. По словам Renault, такой дальности достаточно для поездок по городам и пригородам. Но этого расстояния может быть недостаточно для дальних путешествий, поэтому у машины есть хитрый трюк.

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Если водитель хочет увеличить автономную дальность Morphoz, ему просто нужно посетить аккумуляторную станцию ​​Renault, где электрокар будет трансформирован. Кузов Morphoz удлиняется на 20 сантиметров, используя освободившееся место для установки дополнительной батареи.

В режиме передвижения дополнительный аккумуляторный блок на 50 кВт/ч может быть помещен в свободное пространство под полом, что увеличит дальность пробега до 700 километров. Дополнительная длина также создает больше места для ног пассажиров и для расположения дополнительных двух чемоданов в багажнике.

Смотрите также в сюжете о том, как в Украине создали первый электромобиль:

Другие футуристические особенности включают кастомизированную кабину с поворотными сидениями. Также есть убирающееся рулевое колесо, которое открывает приборную панель "живого экрана", а экологический интерьер состоит из переработанных материалов.

Renault Morphoz
Фото: TechSpot
Renault Morphoz
Фото: TechSpot
Renault Morphoz
Фото: TechSpot
Renault Morphoz
Фото: TechSpot
Renault Morphoz
Фото: TechSpot
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Будучи концептом, Morphoz, возможно, никогда не попадет на производственную линию, но некоторые его особенности, вероятно, будут использованы в других автомобилях.

Напомним, что ранее Женевский автосалон 2020 отменили впервые за 70 лет из-за коронавируса. А недавно Tesla начала продажи новой модели электромобиля – Model Y.

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Источник: TechSpot
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