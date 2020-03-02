Renault создала электромобиль-трансформер с расширяемой батареей: фото
Оригинальное кузовное решение Renault позволяет расширить радиус поездки электрокара до 700 километров
Renault представила концептуальный электромобиль, который представляет собой реальный "трансформер". Модель Morphoz не будет превращаться в гигантского говорящего робота. Трансформация используется лишь для удлинения кузова, чтобы вместить дополнительную батарею и предложить больше внутреннего пространства для пассажиров и багажа.
В стандартном "городском режиме" Morphoz оснащается аккумулятором мощностью 40 кВт/ч, который позволяет автомобилю проехать 400 километров. По словам Renault, такой дальности достаточно для поездок по городам и пригородам. Но этого расстояния может быть недостаточно для дальних путешествий, поэтому у машины есть хитрый трюк.
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Если водитель хочет увеличить автономную дальность Morphoz, ему просто нужно посетить аккумуляторную станцию Renault, где электрокар будет трансформирован. Кузов Morphoz удлиняется на 20 сантиметров, используя освободившееся место для установки дополнительной батареи.
В режиме передвижения дополнительный аккумуляторный блок на 50 кВт/ч может быть помещен в свободное пространство под полом, что увеличит дальность пробега до 700 километров. Дополнительная длина также создает больше места для ног пассажиров и для расположения дополнительных двух чемоданов в багажнике.
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Другие футуристические особенности включают кастомизированную кабину с поворотными сидениями. Также есть убирающееся рулевое колесо, которое открывает приборную панель "живого экрана", а экологический интерьер состоит из переработанных материалов.
Будучи концептом, Morphoz, возможно, никогда не попадет на производственную линию, но некоторые его особенности, вероятно, будут использованы в других автомобилях.
Напомним, что ранее Женевский автосалон 2020 отменили впервые за 70 лет из-за коронавируса. А недавно Tesla начала продажи новой модели электромобиля – Model Y.
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