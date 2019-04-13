Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ретро-мода: ТОП-7 лучших современных кнопочных телефонов

Все описанные ниже мобильные телефоны до сих пор выпускаются и являются актуальными на сегодняшний день

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:39
Ретро-мода на мобилки постепенно возвращается
Ретро-мода на мобилки постепенно возвращается
Фото: Pixabay

Эпоха кнопочных телефонов, которые были на пике популярности в средине "нулевых", давно закончилась с приходом iPhone и мобильных устройств на Android. Тем не менее, до сих пор существуют ценители классических кнопочных мобильных телефонов, которые не признают смартфоны за их сенсорные экраны и однообразие. Ведь действительно, мобильный телефон был не просто средством связи, он раскрывал индивидуальность пользователя в полной мере.

Некоторые производители не отказались от производства кнопочных мобилок и продолжают их выпускать, причем эти модели пользуются хоть и небольшим, но спросом. Более того, в нашу современность появился пласт пользователей, которые намеренно отказываются от смартфонов из-за информационной перенасыщенности в угоду простым кнопочным мобилкам, которые не будут донимать владельца уведомлениями из мессенджера.

Появился пласт пользователей, которые намеренно отказываются от смартфонов
Появился пласт пользователей, которые намеренно отказываются от смартфонов
Фото: Pixabay

Ретро-мода на мобилки возвращается, и поэтому мы подготовили рейтинг ТОП-7 лучших и современных моделей мобильных телефонов с кнопочным набором. Все описанные ниже устройства до сих пор выпускаются и их можно найти в свободной продаже.

Nokia 8110 4G

Nokia 8110 4G
Nokia 8110 4G
Фото: iPhones.ru

Модель Nokia 8110 4G является римейком знаменитого "матрицефона" Nokia 8110 из конца 90-х. Новинка получилась уже современной с какой-никакой мобильной операционной системой KaiOS с поддержкой приложений от Google и доступом в интернет через 4G/LTE или Wi-Fi. В отличие от оригинала, который в свое время стоил баснословных денег, Nokia 8110 4G можно купить менее, чем за 2500 гривен.

Philips Xenium E570

Philips Xenium E570
Philips Xenium E570
Фото: TechSpot

Philips делает ставку на большие батарейки, за что ее смартфоны прославились продолжительным временем автономной работы. Например, модель Xenium E570 благодаря аккумулятору емкостью 3160 мАч способна проработать 4 месяца в режиме ожидания или 2 дня беспрерывной беседы.

У Xenium E570 корпус и все элементы управления выполнены из качественного металла, что делает его почти таким же "неубиваемым", как Nokia 3310. В мобилке есть разъем для карт памяти microSD, крупный экран с диагональю 2.8", поддержка двух Sim и фонарик. При всех своих достоинствах аппарат стоит дешевле фирменного чехла для iPhone – 895 гривен.

Vertex K205

Vertex K205
Vertex K205
Фото: Компьютерра

Vertex K205 является одной из редких представителей мобилок форм-фактора раскладушка. Грубоватый корпус и большие габариты, как для кнопочного мобильного телефона, компенсируются защитой по стандарту IP68, что позволяет ему стойко выдерживать практически любые невзгоды судьбы. Стоимость мобильного телефона в Украине составляет 1500 гривен.

Caterpillar CAT B35

Caterpillar CAT B35
Caterpillar CAT B35
Фото: CNET

Телефон Caterpillar CAT B35 – хороший представитель "неубиваемых" звонилок, который разработан специально для суровых условий. Поскольку это известный бренд, неудивительно, что за телефон без операционной системы просят почти 3000 гривен.

Nokia 3310 (2017)

Nokia 3310 (2017)
Nokia 3310 (2017)
Фото: Techadvisor

На фоне ошеломительного успеха оригинальной Nokia 3310, финская компания решила снова запустить в производство популярную классическую модель, но уже с цветным дисплеем, более тонким профилем и цветастыми корпусами. Однако, в отличие от своего предка, Nokia 3310 2017 года не может похвастаться своим крепким корпусом, о котором ранее ходили легенды.

У обновленной 3310 на борту только все самое необходимое: 20 Мб внутренней памяти с возможностью расширения microSD-картами, цветной 2.4 дюймовый экран, Bluetooth, двухмегапиксельная камера со вспышкой, и все это упаковано в простенький пластиковый корпус.

Xiaomi Qin 1s

Xiaomi Qin 1s
Xiaomi Qin 1s
Фото: TechSpot

Xiaomi Quin 1s вышел относительно недавно, поэтому в настоящий момент он считается самым продвинутым мобильником с кнопками. Китайские инженеры оснастили телефон модулем Wi-Fi, GPS, поддержкой 4G-сетей, разъемом USB Type-C, голосовым переводчиком на 17 языков, ИК-портом и 2.8-дюймовым экраном с разрешением 320×240 пикселей, прикрытым стеклом Gorilla Glass. Единственный недостаток Xiaomi Quin 1s – отсутствие камер.

Tecno T473

Tecno T473
Tecno T473
Фото: Сегодня

Недавно появившийся в Украине бренд Tecno Mobile в мире зарекомендовал себя, как производитель доступных смартфонов. Вместе с тем, у этой компании есть линейка сверхбюджетных мобильных кнопочных телефонов. Свежий пример – Tecno T473. Главное преимущество новой модели – стоимость. В мобилке за 555 гривен производитель вместил 2-ядерный процессор Mediatek MT6261D, 16 МБ ОЗУ и 4 МБ флэш-памяти (с поддержкой microSD/SDHC до 64 ГБ), 2,8-дюймовый TN экран и поддержку двух сим-карт – неплохая начинка за такие деньги.

Смотрите также в сюжете о том, как в Украине огромную популярность набирают телефоны без интернета:

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-10 смартфонов 2019 года с лучшей камерой. А также назвали пять модных технологий смартфонов в этом году.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Xiaomi Redmi 7 продержался 18 дней без подзарядки Xiaomi Mi Band 4 шокировал низкой ценой Xiaomi сделала Pocophone F1 "еще круче" простым патчем Эксперты назвали самые мощные смартфоны марта
рейтинг мода телефон nokia мобильные телефоны Xiaomi Philips ретро-стиль
Реклама

Новости партнеров

Дмитрий Астрахан: «Сразу было видно: Збруев и Неелова — пара»
Дмитрий Астрахан: «Сразу было видно: Збруев и Неелова — пара»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену
Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену
5 признаков того, что в твоем рационе слишком много сахара
5 признаков того, что в твоем рационе слишком много сахара

Популярные статьи

Сегодня, 06:10Психология

Гороскоп на сегодня: Стрельцам следует быть максимально осторожным, а Овнов ждут приключения

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

ТОП-10 завидных невест украинского шоу-бизнеса

Вчера, 12:13Fun

12 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:12Fun

Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

Вчера, 08:54Fun

Туристка нашла "гениальный способ" не платить за багаж в самолете

Вчера, 05:18Fun

Приметы на свадьбе: фотографы назвали главные признаки скорого развода

Вчера, 05:15Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецам помогут коллеги, а у Раков удачный день для подработки

Вчера, 05:03Fun

Не поступившая на бюджет девушка продает невинность за 154 тысячи гривен

11 апреляТехно

Xiaomi Mi Band 4 шокировал низкой ценой

11 апреляFun

11 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

11 апреляFun

Молдаванка украсила Lamborghini миллионами кристаллов: фото и видео

11 апреляFun

Стоят две тысячи евро: на видео показали уникальных украинских котов

11 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: на Раков обрушится много задач, а Овнам стоит приберечь деньги

10 апреляFood

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

10 апреляТехно

Мир не будет прежним: Microsoft разрушила миф о флешках

10 апреляFun

Преданный жене муж завел на стороне 47 детей

Новости партнеров

Агата Муцениеце прокомментировала свой роман с Дмитрием Нагиевым
Агата Муцениеце прокомментировала свой роман с Дмитрием Нагиевым
Хачапури на кефире на сковороде
Хачапури на кефире на сковороде
Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю
Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю
Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались
Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались
Сати Казановой стало стыдно за родителей
Сати Казановой стало стыдно за родителей
Названа смертельная опасность проблем с зубами
Названа смертельная опасность проблем с зубами
Кто он: самый женственный знак Зодиака
Кто он: самый женственный знак Зодиака
Звезды за 50 с потрясающим телом
Звезды за 50 с потрясающим телом