Ретро-мода: ТОП-7 лучших современных кнопочных телефонов

Все описанные ниже мобильные телефоны до сих пор выпускаются и являются актуальными на сегодняшний день

Ретро-мода на мобилки постепенно возвращается Фото: Pixabay

Эпоха кнопочных телефонов, которые были на пике популярности в средине "нулевых", давно закончилась с приходом iPhone и мобильных устройств на Android. Тем не менее, до сих пор существуют ценители классических кнопочных мобильных телефонов, которые не признают смартфоны за их сенсорные экраны и однообразие. Ведь действительно, мобильный телефон был не просто средством связи, он раскрывал индивидуальность пользователя в полной мере.

Некоторые производители не отказались от производства кнопочных мобилок и продолжают их выпускать, причем эти модели пользуются хоть и небольшим, но спросом. Более того, в нашу современность появился пласт пользователей, которые намеренно отказываются от смартфонов из-за информационной перенасыщенности в угоду простым кнопочным мобилкам, которые не будут донимать владельца уведомлениями из мессенджера.

Появился пласт пользователей, которые намеренно отказываются от смартфонов Фото: Pixabay

Ретро-мода на мобилки возвращается, и поэтому мы подготовили рейтинг ТОП-7 лучших и современных моделей мобильных телефонов с кнопочным набором. Все описанные ниже устройства до сих пор выпускаются и их можно найти в свободной продаже.

Nokia 8110 4G

Nokia 8110 4G Фото: iPhones.ru

Модель Nokia 8110 4G является римейком знаменитого "матрицефона" Nokia 8110 из конца 90-х. Новинка получилась уже современной с какой-никакой мобильной операционной системой KaiOS с поддержкой приложений от Google и доступом в интернет через 4G/LTE или Wi-Fi. В отличие от оригинала, который в свое время стоил баснословных денег, Nokia 8110 4G можно купить менее, чем за 2500 гривен.

Philips Xenium E570

Philips Xenium E570 Фото: TechSpot

Philips делает ставку на большие батарейки, за что ее смартфоны прославились продолжительным временем автономной работы. Например, модель Xenium E570 благодаря аккумулятору емкостью 3160 мАч способна проработать 4 месяца в режиме ожидания или 2 дня беспрерывной беседы.

У Xenium E570 корпус и все элементы управления выполнены из качественного металла, что делает его почти таким же "неубиваемым", как Nokia 3310. В мобилке есть разъем для карт памяти microSD, крупный экран с диагональю 2.8", поддержка двух Sim и фонарик. При всех своих достоинствах аппарат стоит дешевле фирменного чехла для iPhone – 895 гривен.

Vertex K205

Vertex K205 Фото: Компьютерра

Vertex K205 является одной из редких представителей мобилок форм-фактора раскладушка. Грубоватый корпус и большие габариты, как для кнопочного мобильного телефона, компенсируются защитой по стандарту IP68, что позволяет ему стойко выдерживать практически любые невзгоды судьбы. Стоимость мобильного телефона в Украине составляет 1500 гривен.

Caterpillar CAT B35

Caterpillar CAT B35 Фото: CNET

Телефон Caterpillar CAT B35 – хороший представитель "неубиваемых" звонилок, который разработан специально для суровых условий. Поскольку это известный бренд, неудивительно, что за телефон без операционной системы просят почти 3000 гривен.

Nokia 3310 (2017)

Nokia 3310 (2017) Фото: Techadvisor

На фоне ошеломительного успеха оригинальной Nokia 3310, финская компания решила снова запустить в производство популярную классическую модель, но уже с цветным дисплеем, более тонким профилем и цветастыми корпусами. Однако, в отличие от своего предка, Nokia 3310 2017 года не может похвастаться своим крепким корпусом, о котором ранее ходили легенды.

У обновленной 3310 на борту только все самое необходимое: 20 Мб внутренней памяти с возможностью расширения microSD-картами, цветной 2.4 дюймовый экран, Bluetooth, двухмегапиксельная камера со вспышкой, и все это упаковано в простенький пластиковый корпус.

Xiaomi Qin 1s

Xiaomi Qin 1s Фото: TechSpot

Xiaomi Quin 1s вышел относительно недавно, поэтому в настоящий момент он считается самым продвинутым мобильником с кнопками. Китайские инженеры оснастили телефон модулем Wi-Fi, GPS, поддержкой 4G-сетей, разъемом USB Type-C, голосовым переводчиком на 17 языков, ИК-портом и 2.8-дюймовым экраном с разрешением 320×240 пикселей, прикрытым стеклом Gorilla Glass. Единственный недостаток Xiaomi Quin 1s – отсутствие камер.

Tecno T473

Tecno T473 Фото: Сегодня

Недавно появившийся в Украине бренд Tecno Mobile в мире зарекомендовал себя, как производитель доступных смартфонов. Вместе с тем, у этой компании есть линейка сверхбюджетных мобильных кнопочных телефонов. Свежий пример – Tecno T473. Главное преимущество новой модели – стоимость. В мобилке за 555 гривен производитель вместил 2-ядерный процессор Mediatek MT6261D, 16 МБ ОЗУ и 4 МБ флэш-памяти (с поддержкой microSD/SDHC до 64 ГБ), 2,8-дюймовый TN экран и поддержку двух сим-карт – неплохая начинка за такие деньги.

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Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-10 смартфонов 2019 года с лучшей камерой. А также назвали пять модных технологий смартфонов в этом году.

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