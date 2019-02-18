Ретро-мода: вырос спрос на видеокассеты VHS

Если вы до сих пор храните старые кассеты VHS, то на них можно заработать

Винтажные вещи 90-х сейчас в спросе Фото: Pixabay

Охотники за винтажными вещами открыли охоту на видеокассеты эпохи VHS. Спрос уже породил несколько предложений. Известный магазин Urban Outfitters, который специализируется на продаже модной одежды для женщин и мужчин, а также на винтажных вещах вроде виниловых пластинок и аудиокассет, на своей странице добавил несколько привлекательных позиций с видеокассетами VHS 90-х годов XX века.

Стоимость одного набора из пяти видеокассет оценивают в 40 долларов. На выбор есть несколько тематических подборок с хитами 90-х вроде комедий или ужасов. Для многих это хлам, но для ценителей настоящих ретро-вещей – эти товары оказались настоящим сокровищем.

Стоимость одного набора из пяти видеокассет оценивают в 40 долларов Фото: Mashable

Видеокассеты для розничной торговли предоставила компания Studiohouse Designs, которая уже давно торгует такими винтажными технологиями, как винилы и фотокамеры Polaroid, зарабатывая на хипстерах.

Правда, для воспроизведения мультимедийной классики покупателям потребуется видеомагнитофон. Правда, новые модели в продаже не найти – последние модели перестали производить в 2016 году.

TWITTER— Dave Scheidt (@DaveScheidt) February 13, 2019

Пользователи в Сети отмечают, что цена в 40 долларов, которую выставили Urban Outfitters, сильно завышена, ведь на Ebay подобные винтажные вещи можно найти гораздо дешевле в комплекте с "видиком". Но истинных ценителей привлекает возможность приобрести такие наборы сейчас, чтобы со временем продать их подороже коллекционерам.

Винтажные распродажи собирают сотни покупателей в Европе:

Напомним, что ранее Xiaomi сделали новогодний подарок фанатам смартфонов в стиле ретро. А недавно первый компьютер Стива Джобса выставили на продажу за 800 тысяч долларов.

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