Ретро-мода: вырос спрос на видеокассеты VHS
Если вы до сих пор храните старые кассеты VHS, то на них можно заработать
Охотники за винтажными вещами открыли охоту на видеокассеты эпохи VHS. Спрос уже породил несколько предложений. Известный магазин Urban Outfitters, который специализируется на продаже модной одежды для женщин и мужчин, а также на винтажных вещах вроде виниловых пластинок и аудиокассет, на своей странице добавил несколько привлекательных позиций с видеокассетами VHS 90-х годов XX века.
Стоимость одного набора из пяти видеокассет оценивают в 40 долларов. На выбор есть несколько тематических подборок с хитами 90-х вроде комедий или ужасов. Для многих это хлам, но для ценителей настоящих ретро-вещей – эти товары оказались настоящим сокровищем.
Видеокассеты для розничной торговли предоставила компания Studiohouse Designs, которая уже давно торгует такими винтажными технологиями, как винилы и фотокамеры Polaroid, зарабатывая на хипстерах.
Правда, для воспроизведения мультимедийной классики покупателям потребуется видеомагнитофон. Правда, новые модели в продаже не найти – последние модели перестали производить в 2016 году.
TWITTER— Dave Scheidt (@DaveScheidt) February 13, 2019
Пользователи в Сети отмечают, что цена в 40 долларов, которую выставили Urban Outfitters, сильно завышена, ведь на Ebay подобные винтажные вещи можно найти гораздо дешевле в комплекте с "видиком". Но истинных ценителей привлекает возможность приобрести такие наборы сейчас, чтобы со временем продать их подороже коллекционерам.
Винтажные распродажи собирают сотни покупателей в Европе:
Напомним, что ранее Xiaomi сделали новогодний подарок фанатам смартфонов в стиле ретро. А недавно первый компьютер Стива Джобса выставили на продажу за 800 тысяч долларов.
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