Рейтинг лучших смартфонов в мире возглавил "китаец"

Вместо ожидаемых флагманов от Samsung и Apple ТОП-20 смартфонов возглавил неожиданный аппарат

Лидерскую позицию OnePlus 6T занял благодаря цене Фото: CNET

На днях издание Business Insider повело собственный сравнительный тест актуальных топовых смартфонов, которые доступны для приобретения, и сделали свой рейтинг самых лучших моделей, который несколько отличается от общепринятого, где обычно лидируют Samsung или Apple.

Первое место двадцатке лучших смартфонов неожиданно занял китайский мобильный аппарат OnePlus 6T. Отмечается, что данный гаджет не обладает набором самых современных опций, таких как беспроводная зарядка. Но лидерскую позицию он занял благодаря цене, которая является самой привлекательной при таком оснащении.

Читайте также Названы ТОП-10 лучших смартфонов весны

Второе место занял Samsung Galaxy S10e. Это самый "младший" топовый аппарат 2019 года южнокорейской компании, который также совмещает в себе качества флагманов по приемлемой цене, которая получилась даже ниже прошлогоднего Galaxy Note 9.

OnePlus 6T в сравнении с Galaxy S10 Фото: CNET

Третью строчку рейтинга занял iPhone XR, который, как считает Business Insider, с учетом более низкой цены и примерно тех же характеристик является более выгодным приобретением, чем старшие модели Apple. На четвертом и пятом местах оказались другие представители семейства Samsung Galaxy – S10 Plus и S10.

Читайте также Названы самые выгодные смартфоны апреля

Кроме указанных моделей, в первую десятку также вошли Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS и iPhone XS Max, Samsung Galaxy S9 Plus и iPhone X. Во второй десятке оказались смартфоны iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy S9, Huawei Mate 20 Pro, iPhone 8, Razer Phone 2, LG V40, Apple iPhone 7 и 7 Plus, Moto G7, LG G8 и BlackBerry Key2.

Смотрите также в сюжете о том, как телефон влияет на внешность:

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг модных и быстрых смартфонов 2019 года. Также нашли ТОП-10 модных приложений по цене смартфона.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram