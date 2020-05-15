Режим "Турбо" в Windows 10 тормозит компьютеры: пользователи в гневе

Встроенный в Windows 10 "Игровой режим" оказывает пагубное влияние на некоторые игры, вызывая проблемы вплоть до зависаний

Весной 2017 года Windows 10 получила важное обновление Creators Update. Одним из нововведений стал "Игровой режим", призванный повысить производительность компьютеров за счет освобождения ресурсов с центрального процессора, которые выделялись исключительно для игр. Он также ограничивал фоновые задачи и позволял раскрывать всю мощность графического процессора. Все это должно было приносить прирост производительности, эдакий встроенный программный турборежим.

Как выяснил Guru3D, "Игровой режим" на деле оказывает пагубное влияние на некоторые игры, вызывая проблемы, которые включают снижение количества кадров на секунду FPS, сбои и зависания. Было обнаружено, что "Игровой режим" влияет на такие игры, как Call of Duty: Warzone и League of Legends.

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Проблемы не ограничиваются конкретной конфигурацией – она затрагивает всех. Пострадали пользователи с продуктами от Nvidia и AMD. Снижение производительности отмечается как на Radeon RX 5700 XT, RX 570, RX 480 и R9 29, так и на GeForce GTX 980 и GeForce GTX 1080 Ti.

Игровой режим в Windows 10 больше вредит, чем помогает Фото: Сегодня

Microsoft пока никак не отреагировала на жалобы. В то же время вы можете сами проверить, насколько сильно влияет на производительность вашего компьютера встроенный "Игровой режим". Он находится в "Пуск" -> "Настройки" -> "Игры" -> "Игровой режим". По умолчанию он может быть активирован. Если у вас отмечаются проблемы в играх, попробуйте его отключить – пользователи сообщают, что без него компьютер начинает работать быстрее.

Напомним, что Google будет напоминать о "конце жизни" ноутбуков. Также недавно выяснился интересный факт: "напуганные" пользователи Windows 7 массово переходят на Windows 10.

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