Робота-повара с треском уволили из ресторана

Сегодня, 17:01

Робот был выключен, а его люди-помощники сейчас проходят интенсивный курс обучения

Робот не справился с наплывом клиентов. Фото: YouTube
Робот не справился с наплывом клиентов. Фото: YouTube

Флиппи, переворачивающий бургеры робот, был уволен из ресторана CaliBurger в Пасадене после первого же рабочего дня.

Робот привлек такой интерес, что закусочная была вынуждена вывести Флиппи из эксплуатации, поскольку он оказался недостаточно быстрым, чтобы справиться с толпами желающих отведать его еду. Робот был выключен, а его люди-помощники сейчас проходят интенсивный курс о том, как эффективно трудиться вместе с машиной.

"В основном, дело в организации времени, нужно более четкое планирование", — объяснил Энтони Ломелино, главный инженер Cali Group.

Отметим, управляемый искусственным интеллектом робот Флиппи оснащен роботизированной рукой с 6-тью осями, которую он использует, чтобы перевернуть котлеты. Робот может делать 2000 гамбургеров в день, но вот над организацией процесса, как выяснилось, надо еще поработать. Сеть CaliBurger хотела оснастить такими железными поварами 50 ресторанов, но теперь эти планы поставлены на паузу.

Напомним, ранее американцы создали робота с суперспособностями,

Также сообщалось, что робота научили приносить пиво из холодильника.

Как на Олимпиаде трудились роботы-уборщики, смотрите на видео ниже:
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Источник:

Фокус

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