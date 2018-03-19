Роботизация: пчелы в США станут металлическими

Сегодня, 13:01

Крупная сеть Walmart объявила о регистрации нового типа автономных роботов

 

Роботы заменят реальных пчел. Фото: Siburbia
Роботы заменят реальных пчел. Фото: Siburbia

В Соединенных Штатах Америки крупная сеть гипермаркетов Walmart объявила о регистрации патента на новый тип автономных роботов в виде пчел.

Данные дроны будут заниматься переносом пыльцы с одного растения на другое, применяя датчики и камеры, чтобы найти места посевов.

Отмечается, что патент на роботов представили вместе с еще пятью патентами на фермерские беспилотные летательные аппараты. Среди них есть тот, который должен идентифицировать вредителей, еще один – контролировать здоровье сельскохозяйственных культур.

Пока точная цель Walmart для этих патентов остается неизвестной, однако они могут сигнализировать о желании компании перейти в сельское хозяйство и получить больше контроля над своей цепочкой поставок продовольствия.

Накануне Walmart сосредоточил внимание на улучшении своего бизнеса по доставке продуктов. Например, в некоторых местах служба доставки будет предлагать доставку в день заказа всего за три часа.

Напомним, ранее мы сообщали, как бы выглядел мир после уничтожения роботами Boston Dynamics,

Также сообщалось, что российский робот-хирург весной будет тренироваться на свиньях.

О роботах-фотографах на Олимпиаде, смотрите на видео ниже:
роботы, пчелы, америка

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