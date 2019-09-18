Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Rockstar бесплатно раздает игру GTA San Andreas: как скачать

Rockstar раздает каждому бесплатную копию знаменитой игры GTA San Andreas в честь важного события

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:45
Cкачать игру GTA: San Andreas бесплатно можно лишь временно
Cкачать игру GTA: San Andreas бесплатно можно лишь временно
Фото: GamesRadar

Вслед за крупными издателями, такими как Microsoft, EA и Ubisoft, Rockstar Games выпускает собственный игровой лаунчер для операционной системы Windows. Платформа позволит собрать всю коллекцию игр Rockstar одном месте, включая те, которые были куплены в других магазинах, таких как Steam. В честь запуска своего лаунчера, Rockstar раздает каждому бесплатную копию знаменитой игры GTA: San Andreas.

Чтобы скачать игру GTA: San Andreas бесплатно, необходимо загрузить Rockstar Games Launcher. Затем нужно лишь скачать ее — она бесплатно добавится в вашу коллекцию навсегда. Своей раздачей Rockstar наверняка хочет привлечь новых пользователей к своему игровому хабу, чтобы увеличить продажи других игр.

GTA: San Andreas доступна каждому бесплатно, кто загрузит Rockstar Games Launcher
GTA: San Andreas доступна каждому бесплатно, кто загрузит Rockstar Games Launcher
Фото: Сегодня

GTA: San Andreas вышла в 2004 году, но по-прежнему пользуется безумной популярностью. Как и в других играх, в ней нужно бродить или ездить по городу и выполнять различные криминальные задания. В игре большой выбор оружия и средств передвижения. Сейчас лицензионная копия продается за 65 гривен в Steam или 180 гривен в Windows Store, но ее легально можно скачать бесплатно, но лишь ограниченное время.

Напомним, что ранее на примере игры GTA V была продемонстрирована "вечность". Также недавно была озвучена дата релиза Grand Theft Auto 6.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Вышла GreedFall: краткий обзор и особенности игры Sony разрушила главный миф о PlayStation: миллионы ошибались Overwatch выходит на Nintendo Switch: чем игра огорчает Sony возродила "мертвую" PlayStation 3
игры бесплатно Grand Theft Auto GTA видеоигра
Источник: Engaget
Реклама

Новости партнеров

Бегите, если мужчина произнес хотя бы одну из этих фраз
Бегите, если мужчина произнес хотя бы одну из этих фраз
Топ-13 животных-убийц: удивительно, но факт
Топ-13 животных-убийц: удивительно, но факт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Асмус ушла от Харламова к Криду: в сеть слили скандальные снимки
Асмус ушла от Харламова к Криду: в сеть слили скандальные снимки

Популярные статьи

Вчера, 13:24Fun

Неудачное свадебное платье обнажило ягодицы невесты: фото

Вчера, 11:35Шоу-бизнес

Муж Жанны Фриске обратился к семье Анастасии Заворотнюк

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк больна: что с ней сейчас

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 17 сентября: все знаки зодиака

16 сентябряШоу-бизнес

"Я так сильно тебя люблю": дочь Анастасии Заворотнюк навестила маму в больнице

16 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

16 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

16 сентябряFun

Россиянин обнаружил в чулане тайник с невероятным кладом: фото

16 сентябряШоу-бизнес

Телохранитель Майкла Джексона указал на истинную причину смерти певца

16 сентябряШоу-бизнес

Умер актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

16 сентябряТехно

Дешевые и быстрые: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов осени 2019 года

16 сентябряFun

В давнем тексте об Адаме и Еве нашли тайное послание

16 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

16 сентябряПсихология

Гороскоп на 16 сентября: все знаки зодиака

16 сентябряШоу-бизнес

Кто покинул "Танці з зірками 2019" в четвертом выпуске

15 сентябряШоу-бизнес

"Последняя СМС так и не прочитана": Стас Садальский показал переписку с Заворотнюк

Новости партнеров

Собчак похвасталась первыми свадебными снимками
Собчак похвасталась первыми свадебными снимками
Увлеченная другим мужчиной Наташа Королева ушла от мужа
Увлеченная другим мужчиной Наташа Королева ушла от мужа
На «Танці з зірками» переполох вокруг нового романа
На «Танці з зірками» переполох вокруг нового романа
Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня
Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
6 полезных привычек, которые научат тебя экономить
6 полезных привычек, которые научат тебя экономить
"Основной инстинкт": страсть, которая убивает
Зеленые помидоры фаршированные чесноком на зиму: рецепт
Зеленые помидоры фаршированные чесноком на зиму: рецепт