Rockstar бесплатно раздает игру GTA San Andreas: как скачать

Rockstar раздает каждому бесплатную копию знаменитой игры GTA San Andreas в честь важного события

Cкачать игру GTA: San Andreas бесплатно можно лишь временно Фото: GamesRadar

Вслед за крупными издателями, такими как Microsoft, EA и Ubisoft, Rockstar Games выпускает собственный игровой лаунчер для операционной системы Windows. Платформа позволит собрать всю коллекцию игр Rockstar одном месте, включая те, которые были куплены в других магазинах, таких как Steam. В честь запуска своего лаунчера, Rockstar раздает каждому бесплатную копию знаменитой игры GTA: San Andreas.

Чтобы скачать игру GTA: San Andreas бесплатно, необходимо загрузить Rockstar Games Launcher. Затем нужно лишь скачать ее — она бесплатно добавится в вашу коллекцию навсегда. Своей раздачей Rockstar наверняка хочет привлечь новых пользователей к своему игровому хабу, чтобы увеличить продажи других игр.

GTA: San Andreas доступна каждому бесплатно, кто загрузит Rockstar Games Launcher Фото: Сегодня

GTA: San Andreas вышла в 2004 году, но по-прежнему пользуется безумной популярностью. Как и в других играх, в ней нужно бродить или ездить по городу и выполнять различные криминальные задания. В игре большой выбор оружия и средств передвижения. Сейчас лицензионная копия продается за 65 гривен в Steam или 180 гривен в Windows Store, но ее легально можно скачать бесплатно, но лишь ограниченное время.

Напомним, что ранее на примере игры GTA V была продемонстрирована "вечность". Также недавно была озвучена дата релиза Grand Theft Auto 6.

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