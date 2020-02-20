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Rockstar выпустит новую Grand Theft Auto в марте 2020 года

После небольшой паузы игра вернется в Steam и появится в Rockstar Games Launcher в виде переиздания Grand Theft Auto IV: Complete Edition

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
Удаление GTA IV из Steam было временным решением
Удаление GTA IV из Steam было временным решением
Фото: Engadget

В прошлом месяце Rockstar Games внезапно удалила Grand Theft Auto IV из цифрового магазина Steam, не объяснив причины своего поступка. Однако сегодня разработчик видеоигр сделал важное заявление, касательно популярного боевика – обновленная GTA IV вернется 19 марта 2020 года, но с "огромными потерями".

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Удаление GTA IV из Steam было временным решением. Rockstar Games необходимо было сделать ряд изменений, чтобы отвязать проект от мертвого сервиса Games for Windows Live. Вместе с его удалением игра лишится мультиплеера и таблицы лидеров. Однако это не единственные жертвы, на которые пришлось пойти, чтобы сохранить игре "жизнь". Также из игры пропадут некоторые радиостанции, среди которых RamJam FM, Self-Actualization FM и Vice City FM, но авторы указывают, что это только временное явление и затем их вернут.

Игра вернется в Steam и появится в Rockstar Games Launcher в виде переиздания Grand Theft Auto IV: Complete Edition, включающего в себя саму игру и комплект сюжетных расширений. При этом если сейчас у вас есть только оригинальная GTA IV или наоборот только GTA IV: Episodes from Liberty City, то вместе с релизом Grand Theft Auto IV: Complete Edition владельцам прилетит апдейт, который бесплатно обновит игру до полного издания. Ожидается, что размер файлов обновления составит около 22 ГБ для Episodes from Liberty City и около 6 ГБ для GTA IV.

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Что касается владельцев дисковых версий, те, у кого еще остался неактивированный ключ для Games for Windows Live, смогут с его помощью получить новое издание. Если же код до этого был уже погашен, для обновления до Grand Theft Auto IV: Complete Edition потребуется связать свой аккаунт Games for Windows Live с учетной записью Rockstar Social Club.

Grand Theft Auto IV впервые появилась в 2008 году на игровых приставках Xbox 360 и PlayStation 3, а позднее перенесена на компьютеры. Многопользовательский режим изменил правила игры, позволив игрокам впервые в истории франшизы вместе весело проводить время в огромном Liberty City.

Напомним, что ранее в Grand Theft Auto V ввели жесткое ограничение. Также обнаружена важная подсказка о дате выхода GTA 6.

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Источник: Gamemag
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