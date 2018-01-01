Родиной проказы является Европа – ученые

Исследователи проанализировали примерно 90 скелетов с типичными для проказы изменениями костей

Происхождение вируса выясняется. Фото: pixabay

Международная группа ученых из крупных университетов Великобритании, Германии, Дании и Швейцарии установила, что родиной проказы, вероятнее всего, была Европа, а не Китай и Дальний Восток, как считалось ранее.

Исследователи проанализировали примерно 90 скелетов с типичными для проказы изменениями костей. Все останки, найденные на Старом континенте, датируются периодом от 400 до 1400 года н.э. Благодаря генетической экспертизе этих скелетов ученым удалось обнаружить 10 новых геномов вируса Хансена, который является одним из основных возбудителей проказы. Также оказалось, что в Европе присутствовали три из четырех известных сейчас штаммов этой болезни, а не два, как ученые считали ранее.

Подобное генетическое разнообразие проказы в Европе, по словам специалистов, может свидетельствовать о том, что именно тут и возникла смертельная болезнь.

"На протяжении нескольких веков стоял вопрос о происхождении проказы; согласно большинству предположений, зародилась она в Китае и на Дальнем Востоке, — рассказала одна из авторов работы, сотрудница Университетского колледжа Лондона Хеллен Донохью. — Новое исследование показывает, что все штаммы бактерий проказы действительно присутствовали в Европе, что убедительно указывает на то, что болезнь возникла гораздо ближе к дому, возможно, на юго-востоке Европы или же в Западной Азии".

Возбудитель проказы передается при контакте с кожей больного человека, однако, как утверждают медики, заразиться можно лишь при длительном соприкосновении.

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