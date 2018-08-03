Родители массово нанимают репетиторов по видеоиграм

Киберспортивные тренеры предлагают родителям услуги по обучению детей в игре Fortnite: Battle Royale

Родители сами нанимают тренеров для детей. Фото: Epic Games

На фоне популярности игры Fortnite: Battle Royale, которая заработала миллиард долларов, начали появляться киберспортивные тренеры, предлагающие свои услуги по обучению детей тонкостям игрового процесса. Игра стала настолько востребованной в среде школьников, что игровые тренеры в США сейчас на пике спроса.

Во многих случаях инициаторами обучения выступают именно родители, а не дети – им важно, чтобы ребенок чувствовал себя победителем и заимел авторитет среди сверстников, а в будущем даже смог стать киберспортсменом.

Найти тренера по Fortnite: Battle Royale можно на специализированных сайтах вроде Game Sensei. Услуги по обучению варьируются от 15 до 35 долларов за час (400-950 грн). Причем тренировки на мобильном телефоне стоят дороже из-за особенностей управления на сенсорном экране.

Fortnite: Battle Royale на смартфоне wsj.com

Fortnite: Battle Royale — представляет собой игру на выживание в новом игровом жанре "королевская битва", появившемся с игрой Playerunknown's Battlegrounds. Разработанная студией Epic Games игра даже потеснила по популярности своего главного конкурента PUBG, благодаря простому игровому процессу с крафтингом, низким порогом вхождения, а также бесплатной системой распространения.

Напомним, что ранее в Китае в онлайн-игры пускают только отличников, а хакеры "рассекретили" дату выхода Grand Theft Auto VI.