Rolls-Royce собрала самый быстрый электросамолет на планете: фото

Rolls-Royce хочет отстоять идею полной электрификации для воздушного транспорта

Rolls-Royce построит 30 электросамолетов к 2030 году Фото: TechSpot

Rolls-Royce объявила о начале программы "Ускорение электрификации полетов" (ACCEL). Инициатива компании призвана снизить уровень выбросов углекислого газа в будущем до нуля и постройки первых электрических самолетов. Первым проектом компании стал электросамолет ionBird, собранный для установки нового мирового рекорда скорости для этого вида транспортных средств, сообщает официальный сайт компании.

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Сборка электрического самолета началась год назад. На днях компания отрапортовала об успешном завершении сборочного этапа. В 2020 году начнутся испытания, на которых ionBird попытается побить действующий рекорд для электрических самолетов, установленный компанией Siemens 337 км/ч на аппарате Extra 330LE в 2017 году.

Rolls-Royce хочет отстоять идею полной электрификации для воздушного транспорта. Эта инициатива также подкреплена государственным финансированием. Для этого компания вступила в партнерство с авиационным стартапом Electroflight, а также с производителем электродвигателей YASA, чтобы собрать самолет ionBird для испытания своей перспективной двигательной установки.

Rolls-Royce ionBird Фото: Flickr

Плановые испытания технологии электрореактивного двигателя будут проводиться с планера ionBird. В самолете используется батарейный блок на 6000 ячеек, который, по словам компании, является "самым энергоемким батарейным блоком, когда-либо собранным для самолета". Его мощность достаточна для обеспечения энергией 250 домов или пролететь 320 километров от Лондона до Парижа без подзарядки.

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Батарея питает три осевых электродвигателя, выдающих суммарную мощность в 500 л.с. Силовые установки вращают лопасти воздушного винта на более низких оборотах, чем на традиционных турбовинтовых или поршневых самолетах. Благодаря более низким оборотам уменьшается потребление заряда, а сам полет проходит более плавно и тихо.

Rolls-Royce ionBird Фото: Flickr Rolls-Royce ionBird Фото: Flickr Rolls-Royce ionBird Фото: Flickr Rolls-Royce ionBird Фото: Flickr Rolls-Royce ionBird Фото: Flickr Rolls-Royce ionBird Фото: Flickr 1/6

Электрический двигатель ionBird, по словам Rolls-Royce, выдает КПД в 90% и при этом обладает и нулевым уровнем вредных выбросов в атмосферу.

Rolls-Royce также работает над другими проектами по электрификации, включая технологию E-Fan X с Airbus для разработки гибридных электрических коммерческих самолетов и совместную исследовательскую программу со скандинавской авиакомпанией Widerøe для авиации с нулевыми выбросами путем электрификации регионального парка последних. В планах Rolls-Royce построить 30 электрических самолетов к 2030 году.

Напомним, что ранее в Голландии строят самый странный самолет в мире. Также недавно в небо поднялся самый большой самолет в истории авиации.

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