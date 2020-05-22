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Рождение экзопланеты впервые увидели вживую: видео

Сегодня, 09:05

Протопланета поглощает вещество из пылевого диска своей звезды и активно растет, достигая массы в 4-13 Юпитера

Евгений Опанасенко
Евгений Опанасенко

редактор раздела Техно

Удивительное открытие совершили ученые из Парижской обсерватории. Им впервые в истории удалось получить самое четкое изображение зарождения экзопланеты. Телескоп VLT смог в деталях показать образование протопланетного диска у молодой звезды AB Возничего, в котором была найдена массивная быстрорастущая протопланета, поглощающая вещество из диска. Предполагается, что протопланета обладает массой в 4–13 масс Юпитера. Она активно растет за счет аккреции вещества из диска.

Молодая система AB Возничего представляет собой крайне любопытный и важный для астрономов объект с точки зрения исследования механизмов, приводящих к образованию планет-гигантов. Это молодая (2–4 миллиона лет) карликовая звезда и расположенная в 520 световых годах от Солнца. Она обладает огромным (размером несколько сотен астрономических единиц) протопланетным диском из газа и пыли, наблюдения за которым ведутся уже более десяти лет в оптическом, ближнем инфракрасном и миллиметровом диапазонах. Они позволили выявить две спиральных газовых ветви во внутренней части диска, которые могут создаваться двумя планетами, расположенными в 30 и 60-80 астрономических единицах от звезды, и пустоту, которая также может указывать на формирующееся в диске тело.

Смотрите также в сюжете о том, как Руслана нашла способ спасти планету:

Раньше ученые лишь в теории могли объяснить процесс рождения планет. Теперь эта теория полностью подтвердилась и происходит это именно так, как было предсказано: на ранней стадии образования планеты процесс аккреции вещества на ядро порождает внутреннюю и внешнюю спиральную структуру из-за резонансов Линдблада, вызванных взаимодействиями диска с планетой. Сам процесс формирования планеты занимает несколько миллионов лет.

Изображение молодой планеты полученное телескопом комплекса VLT в Чили
Изображение молодой планеты полученное телескопом комплекса VLT в Чили
Фото: N+1

Статья опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics, кратко о работе сообщается на сайте Европейской южной обсерватории.

Напомним, что ранее во Вселенной ученые увидели таинственную вспышку невероятной мощности. Также ученым удалось зафиксировать самое странное рождение черной дыры.

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Источник: N+1
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