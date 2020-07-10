Рвет в клочья: смартфон Lenovo Legion установил рекорд мощности

Смартфон Lenovo Legion обладает самым быстрым мобильным процессором в мире – Snapdragon 865 Plus

Лето 2020 года снова сменило позиции смартфонов в рейтинговой таблице по мощности. Намечается новый лидер по производительности среди мобильных устройств – Lenovo Legion. Новинку еще даже не успели анонсировать, а она уже буквально "рвет в клочья" всех своих конкурентов, побив все предыдущие рекорды скорости. Все благодаря "секретному оружию" – процессору Snapdragon 865 Plus, анонс которого тоже пока не состоялся.

Недавно в рейтинге бенчмарка AnTuTu засветился результат производительности Lenovo Legion с модельным номером L79031, где новинка набрала рекордные 648 871 баллов – на момент публикации новости этот показатель является абсолютным рекордом. У его ближайшего конкурента 646 310 баллов — это игровой смартфон ASUS ROG Phone 3, презентация которого намечена на 22 июля.

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Технические характеристики Lenovo Legion не раскрываются, но согласно слухам, мобильный аппарат получит экран с разрешением 2340×1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 512-гигабайтный накопитель UFS 3.1, 20-мегапиксельную фотокамеру для селфи и основную камеру 64+16 Мп.

Питать такую производительную начинку будет аккумулятор емкостью 4000 мАч с 90-ваттной зарядкой через порт USB Type-C. В качестве операционной системы будет использоваться Android 10 с фирменной оболочкой Legion UI.

Результат тестирования производительности смартфона Lenovo Legion Фото: AnTuTu

Стоит отметить, что сама платформа Snapdragon 865 Plus состоит из одного ядра Kryo 585 Prime с максимальной тактовой частотой 3,09 ГГц, трех ядер Kryo 585 Gold (2,42 ГГц) и четырех ядер Kryo 585 Silver (1,8 ГГц). В нее также встроен видеочип Adreno 650 и модем 5G.

Процессор Snapdragon 865 Plus будет встроен во многие линейки смартфонов осеннего сезона, и очевидно, что все они будут обладать такой же внушительной производительностью.

Lenovo Legion установил рекорд Фото: 3dnews

Смартфоны с процессором Snapdragon 865 Plus начнут продаваться ближе к осени, и очевидно, что все они будут обладать столь же высочайшей производительностью. Стоит ожидать анонсов новинок на такой платформе от Samsung, LG, OPPO, OnePlus и Xiaomi.

Напомним, что ранее был создан самый мощный суперкомпьютер в мире, который нарекли "технологическим монстром". В то же время смартфоны могут рухнуть в цене благодаря новому изобретению.

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