Рыбаки наткнулись на тело свиньи с человеческими руками

Видео находки мужчины выложили на YouTube, тем самым вызвав шумную дискуссию

Находку обнаружили рыбаки. Фото: pixabay

В США рыбаки во время отдыха на озере обнаружили тело мертвого "мутанта", имеющего тело свиньи и человеческие руки.

"Мутант" YouTube

"Я не знаю, что это такое, ребята, и знать на самом деле не хочу – все, что я хочу, это убраться отсюда как можно дальше и как можно быстрее. Эта штука реально страшная", – говорит человек, который обнаружил мертвого мутанта, плавающего в озере.

Поклонники видеоблога и случайные зрители пишут, что не верят своим глазам. Особенно скептически настроенные все же пытаются рассмотреть в свинье-мутанте что-то среднее.

Среди версий, кому может принадлежать тело, является, например, вариант, что это сильно отекшая от воды собака или, например, опоссум.

Ранее на мексиканском пляже обнаружили загадочное существо с огромными зубами. На них наткнулась местная жительница Беатрис Моралес Акунья во время прогулки по побережью. Она объяснила, что никто не подходил к чудовищу, так как издалека оно напоминало корабельные снасти.

О том, как португальские ученые выловили необычное существо, смотрите на видео ниже: