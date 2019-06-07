Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

С днем ​​рождения: Тетрису исполнилось 35 лет

Спустя 35 лет Тетрис продолжает оставаться одной из самых популярных игр в истории индустрии развлечений

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:39
За 35 лет Тетрис был продан в количестве 170 миллионов копий
За 35 лет Тетрис был продан в количестве 170 миллионов копий
Фото: TechSpot

35 лет прошло с тех пор, как русский программист Алексей Леонидович Пажитнов выпустил свою игруТетрис, даже не представляя, насколько она будет популярной. Компьютерная головоломка была выпущена 6 июня 1984 года. Название игры походит из двух слов: "тетрамино", означающее фигурку из четырех квадратов, и "теннис" – любимого вида спорта Пажитнова.

Смотрите также в сюжете о том, как обогатиться, играя в компьютерные игры:

"Тетрис" был разработан на компьютере Электроника-60 с целью изучения проблем искусственного интеллекта и распознавания речи. Игра помогала обучить компьютеры по автоматическому распознаванию фигурок и их сортировке с последующим укладыванием без пустот. Позже программист переделал программу под ручное управление, и так получилась занимательная игра-головоломка, получившая свое знаменитое название.

Тот самый первый Тетрис, выпущенный в 1984 году для компьютера "Электроника-60"
Тот самый первый Тетрис, выпущенный в 1984 году для компьютера "Электроника-60"
Фото: Factroom

Изначально Пажитнов не планировал зарабатывать на Тетрисе, тем более что в СССР не существовало рынка видеоигр из-за неразвитой индустрии развлечений и прав интеллектуальной собственности. Игру просто копировали на разные носители и запускали на компьютерах института. Позже 16-летний школьник Вадим Герасимов (сейчас инженер корпорации Google) переписал игру для портирования на IBM PC – наиболее популярного компьютера тех времен, что помогло Тетрису молниеносно распространиться сначала по Москве, а затем по всему миру.

Алексей Пажитнов с сыном Петей, 1989 год
Алексей Пажитнов с сыном Петей, 1989 год
Фото: National Geographic

В течение нескольких лет многие компании пытались выкупить у Пажитнова права на Тетрис. В результате долгих патентных войн Nintendo заплатила программисту 450 тысяч долларов (плюс по 50 центов с каждого проданного картриджа), выпустив в 1989 году игру на карманной приставке Nintendo Game Boy, где проект снискал огромную популярность.

Тетрис, портированный на IBM PC в 1986 году
Тетрис, портированный на IBM PC в 1986 году
Фото: Factroom

С 1989 года Тетрис издавался почти на каждой игровой платформе: от Dendy до PlayStation 4 и мобильных платформ, распространившись по всему миру в количестве более 170 миллионов копий. На 2019 год Тетрис по популярности оказался на втором месте, уступив первенство Minecraft, которая была продана в количестве 176 млн копий, а следующий ближайший конкурент – Grand Theft Auto V, с тиражом в 110 миллионов.

На 2019 год Алексею Пажитнову 63 года, он все еще продолжает заниматься разработкой видеоигр
На 2019 год Алексею Пажитнову 63 года, он все еще продолжает заниматься разработкой видеоигр
Фото: Factroom

Каким бы культовым ни был сам Тетрис, саундтрек игры остался таким же запоминающимся. Музыка игры даже повлияла на настоящие песни, такие как вступление к Coheed и Cambria's Welcome Home. Спустя 35 лет Тетрис не теряет своей популярности, и на его основе выпускают множество похожих головоломок, например, "Тетрис 99".

Напомним, что ранее игра Call of Duty: Modern Warfare впечатлила интернет потрясающим трейлером. А в прошлом месяце Sony показала запуск игр на PlayStation 5.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Обнаружена 120-летняя видеозапись солнечного затмения Трейлер игры Death Stranding бьет рекорды: видео Полный провал: Google закрывает YouTube Gaming Битва облаков: Microsoft создала "убийцу" Google
интернет компьютеры программист игры история видеоигры программы компьютерные игры
Источник: TechSpot
Реклама

Новости партнеров

Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Проклятие Шурика: актеры, ставшие заложниками одной роли
Проклятие Шурика: актеры, ставшие заложниками одной роли

Популярные статьи

Вчера, 17:40Шоу-бизнес

Бари Алибасов в больнице переписал завещание

Вчера, 16:05Fun

6 июня: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:38Техно

YouTube устроил массовое уничтожение видео: что удалят

Вчера, 13:02Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли готовится к смене пола – СМИ

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Настя Каменских появилась на обложке американского глянца: фото

Вчера, 07:06Fun

Вознесение 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе

Вчера, 07:05Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

Вчера, 07:04Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 05:03Психология

Гороскоп на 6 июня: все знаки зодиака

5 июняШоу-бизнес

Настя Каменских показала откровенное фото (18+)

5 июняFun

Курьезное видео: свидание любовников на озере прервал голодный аллигатор

5 июняСтиль

Елена Зеленская для первого визита в Брюссель выбрала нюдовый костюм: фото

5 июняТехно

Он был прав: предсказание Стивена Хокинга сбылось

5 июняПсихология

Гороскоп на 5 июня: все знаки зодиака

4 июняШоу-бизнес

Пять очень странных фактов об имениннице Анджелине Джоли

4 июняСтиль

Дамы в белом: Елизавета II, Мелания Трамп и Кейт Миддлтон на банкете в Букингеме

Новости партнеров

Пятнадцать подсказок человеку свыше
Пятнадцать подсказок человеку свыше
Почему желтеют листья у чеснока
Почему желтеют листья у чеснока
"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека
Еще одна внучка Боярского поразила поклонников своей внешностью
Еще одна внучка Боярского поразила поклонников своей внешностью
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Звезды за 50 с потрясающим телом
Звезды за 50 с потрясающим телом
Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram
Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь