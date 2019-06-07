С днем ​​рождения: Тетрису исполнилось 35 лет

Спустя 35 лет Тетрис продолжает оставаться одной из самых популярных игр в истории индустрии развлечений

За 35 лет Тетрис был продан в количестве 170 миллионов копий Фото: TechSpot

35 лет прошло с тех пор, как русский программист Алексей Леонидович Пажитнов выпустил свою игруТетрис, даже не представляя, насколько она будет популярной. Компьютерная головоломка была выпущена 6 июня 1984 года. Название игры походит из двух слов: "тетрамино", означающее фигурку из четырех квадратов, и "теннис" – любимого вида спорта Пажитнова.

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"Тетрис" был разработан на компьютере Электроника-60 с целью изучения проблем искусственного интеллекта и распознавания речи. Игра помогала обучить компьютеры по автоматическому распознаванию фигурок и их сортировке с последующим укладыванием без пустот. Позже программист переделал программу под ручное управление, и так получилась занимательная игра-головоломка, получившая свое знаменитое название.

Тот самый первый Тетрис, выпущенный в 1984 году для компьютера "Электроника-60" Фото: Factroom

Изначально Пажитнов не планировал зарабатывать на Тетрисе, тем более что в СССР не существовало рынка видеоигр из-за неразвитой индустрии развлечений и прав интеллектуальной собственности. Игру просто копировали на разные носители и запускали на компьютерах института. Позже 16-летний школьник Вадим Герасимов (сейчас инженер корпорации Google) переписал игру для портирования на IBM PC – наиболее популярного компьютера тех времен, что помогло Тетрису молниеносно распространиться сначала по Москве, а затем по всему миру.

Алексей Пажитнов с сыном Петей, 1989 год Фото: National Geographic

В течение нескольких лет многие компании пытались выкупить у Пажитнова права на Тетрис. В результате долгих патентных войн Nintendo заплатила программисту 450 тысяч долларов (плюс по 50 центов с каждого проданного картриджа), выпустив в 1989 году игру на карманной приставке Nintendo Game Boy, где проект снискал огромную популярность.

Тетрис, портированный на IBM PC в 1986 году Фото: Factroom

С 1989 года Тетрис издавался почти на каждой игровой платформе: от Dendy до PlayStation 4 и мобильных платформ, распространившись по всему миру в количестве более 170 миллионов копий. На 2019 год Тетрис по популярности оказался на втором месте, уступив первенство Minecraft, которая была продана в количестве 176 млн копий, а следующий ближайший конкурент – Grand Theft Auto V, с тиражом в 110 миллионов.

На 2019 год Алексею Пажитнову 63 года, он все еще продолжает заниматься разработкой видеоигр Фото: Factroom

Каким бы культовым ни был сам Тетрис, саундтрек игры остался таким же запоминающимся. Музыка игры даже повлияла на настоящие песни, такие как вступление к Coheed и Cambria's Welcome Home. Спустя 35 лет Тетрис не теряет своей популярности, и на его основе выпускают множество похожих головоломок, например, "Тетрис 99".

Напомним, что ранее игра Call of Duty: Modern Warfare впечатлила интернет потрясающим трейлером. А в прошлом месяце Sony показала запуск игр на PlayStation 5.

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