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С конвейера Tesla сошел миллионный электрокар

Миллионником оказалась новая модель – кроссовер Tesla Model Y

Евгений Опанасенко
Сегодня, 13:27

Tesla празднует важную веху в своей истории, которая отдаляет ее от стартапа и укрепляет позицию автопроизводителя в качестве основного игрока в мировой автомобильной промышленности. Калифорнийская компания построила свой миллионный автомобиль. Миллионником оказался новый кроссовер Tesla Model Y.

Соучредитель и генеральный директор Илон Маск объявил о достижении своей компании на своей странице в Twitter. Он опубликовал две фотографии. Одна показывает миллионный автомобиль Model Y, а на второй кроссовер окружен сотрудниками сборочной линии, которые его создали.

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Стоит отметить, что Tesla Model Y еще не продается официально. Лишь недавно Tesla оповестила покупателей, предзаказавших эти модели, что их электромобили вскоре могут быть доставлены им по адресу, как только будут готовы.

Достижение рубежа в миллион автомобилей – замечательное достижение для относительно молодой компании. Она была основана в июле 2003 года. Но лишь в 2006 году она представила свою первую модель, основанную на Lotus Roadster. Компании понадобилось около 4 лет, чтобы собрать свои первые 1000 автомобилей, и примерно 10 лет, чтобы собрать еще 999 тысяч электромобилей.

Смотрите также в сюжете о том, как пенсионер создал собственный электрокар:

Для сравнения, Генри Форд основал свою компанию Ford в 1903 году, а первый миллионный автомобиль Model T сошел с конвейера в 1915 году. Cadillac, который десятилетиями продавал чрезвычайно дорогие роскошные автомобили, часто производимые вручную, родился в 1902 году, а первый миллионный экземпляр появился аж в 1949 году. Учитывая, что машины Tesla недешевы, они продаются довольно быстро.

Напомним, что ранее BMW сменила логотип впервые за 23 года вместе с показом первого электрокара. В то же время Tesla Model 3 в Китае оказалась в 21 раз слабее версии для США.

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Источник: Digital Trends
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