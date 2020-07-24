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S.T.A.L.K.E.R. 2: показан первый трейлер игры от украинской студии GSC Game World

Сегодня, 07:03

S.T.A.L.K.E.R. 2 является самым масштабным и амбициозным проектом в истории GSC Game World

На официальной презентации видеоигр для игровой приставки следующего поколения Microsoft Xbox Series X внезапно для всех был продемонстрирован трейлер и скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии GSC Game World. Особенность анонса в том, что игра станет временным консольным эксклюзивом консолей семейства Xbox. Разработчики уже поделились некоторыми фактами о долгожданном проекте, сообщает ITC.

Место действия осталось прежним – это альтернативная версия зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, созданная в 2006 году благодаря еще одному взрыву реактора. Там таятся многочисленные загадки, опасности и ценные артефакты, привлекающие сталкеров со всех уголков мира.

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В этот раз игроков ждет полностью открытый мир, а не несколько больших локаций, соединенных экранами загрузки. Особой же гордостью разработчиков является улучшенная система поведения искусственного интеллекта под названием A-Life 2.0, благодаря которой в Зоне постоянно происходят различные изменения даже без участия игрока. Команда создателей также обещает захватывающую историю и несколько концовок.

S.T.A.L.K.E.R. 2
Фото: GSC Game World
S.T.A.L.K.E.R. 2
Фото: GSC Game World
S.T.A.L.K.E.R. 2
Фото: GSC Game World
S.T.A.L.K.E.R. 2
Фото: GSC Game World
S.T.A.L.K.E.R. 2
Фото: GSC Game World
S.T.A.L.K.E.R. 2
Фото: GSC Game World
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S.T.A.L.K.E.R. 2 является самым масштабным и амбициозным проектом в истории GSC Game World, а возможности консоли Xbox Series X позволят не идти разработчикам на компромиссы. Более того, шутер будет доступен сразу на релизе в сервисе Xbox Game Pass. Но дату релиза озвучивать студия пока отказалась.

Напомним, что ранее игру Ghost of Tsushima сметали с полок – критики в восторге от "шедевра". Также стоит отметить, что Samsung Galaxy Note 20 Ultra сможет запускать игры от приставок Xbox.

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трейлер игры Microsoft S.T.A.L.K.E.R. Xbox Series X
Источник: ITC
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