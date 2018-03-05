Сам себе режиссер: теперь на Youtube можно менять задний фон на видео

Инструмент редактирования уже доступен для смартфонов, но пока только в бета-версии

В Google начали тестировать новую функцию для Youtube, позволяющую заменить задний фон на видео так же просто, как, например, выбрать фильтр к фотографии в Instagram.

Приложение, созданое с применением алгоритма искусственного интеллекта, способно делать это "на лету", минуя необходимость использовать зелёный экран и прочие сложные приспособления. Инструмент редактирования уже доступен для смартфонов, но пока только в бета-версии и для небольшого круга пользователей.

Engadget сообщает, что пока функцию тестируют в новом видеоформате "истории", напоминающем одноимённые функции из Snapchat или Instagram. Ниже можно посмотреть пример того, как работает новое AI-приложение.

"При разработке использовалось машинное обучение для решения задачи семантический сегментации с использованием нейронных сетей. Мы создали сетевую архитектуру и учебную процедуру, подходящую для смартфонов. Нам хотелось, чтобы приложение было лёгким и быстрым, поэтому мы изначально поставили себе задачу заставить его работать в 20-30 раз быстрее других современных моделей сегментирования фотографий. Это позволило нам добиться результата, при котором всё это "летает" со скоростью до 30 кадров в секунду", — поясняют специалисты, работающие над приложением.

Результат пока сложно назвать идеальным, но и разработка приложения далека от завершения. Сейчас при выборе тёмных фонов можно заметить небольшие засветы и "нимбы" над головой девушки, демонстрирующей новую функцию.

Наверняка к релизу публичной версии алгоритм научится работать аккуратнее, тщательнее обрезая края и подгоняя слоя видеоролика и заднего фона. Будет здорово, если разработчики добавя в утилиту и другие возможности, например, позволяющие вставлять на задний фон собственные изображения, но это будет известно ближе к релизу.

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